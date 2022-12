Tully Hart muore nella seconda stagione di Firefly Lane?

*ATTENZIONE: Spoiler avanti per la stagione 2 di Firefly Lane*

La serie Netflix Firefly Lane racconta la storia di Tully Hart e Kate Mularkey e ha seguito le loro gesta dall’adolescenza negli anni ’70 all’età adulta nei primi anni 2000.

Nel corso degli anni, i due sono stati lì l’uno per l’altro attraverso una serie di alti e bassi, ma la seconda stagione vede la loro amicizia messa alla prova come mai prima d’ora, in particolare quando Tully finisce in un terrificante incidente d’auto.

L’incidente ha enormi conseguenze per i personaggi di Firefly Lane e soprattutto per Tully, ma cosa succede a seguito dell’incidente e lei muore?

Tully muore in Firefly Lane?

No, Tully non muore nell’incidente automobilistico nella seconda stagione di Firefly Lane.

Nell’episodio 7, Tully accetta di fare da babysitter alla figlia adolescente di Kate, Marah, mentre Kate cerca di riconnettersi con Johnny e trascorrere un weekend romantico da sola con lui.

Marah dovrebbe essere in punizione ma Tully, volendo essere la brava madrina, le permette di uscire con la sua cotta Ashley, credendo che abbiano intenzione di andare al cinema.

Tuttavia, più tardi quella sera, una Marah in preda al panico chiama Tully per rivelare che Ashley l’ha effettivamente trascinata a una festa della confraternita per riconnettersi con il suo ex ragazzo.

Alla fine, Ashley ha lasciato Marah lì da sola dove ha iniziato a baciare un compagno di festa, ma quando ha cercato di andare troppo oltre, Marah è corsa e si è nascosta prima di chiamare Tully per venire a prenderla.

Pensando che sarebbe rimasta tutta la notte, Tully aveva bevuto qualche bicchiere di vino ma si era subito precipitata in aiuto di Marah nonostante tutto.

Sulla via del ritorno all’appartamento di Tully, la loro macchina è stata investita da un’altra macchina che ha acceso un semaforo rosso, lasciandoli entrambi in ospedale.

Per fortuna, gli eventi dell’episodio 8 rivelano che né Tully né Marah sono rimasti gravemente feriti nell’incidente.

L’incidente ha conseguenze enormi

Mentre sia Tully che Marah sono sopravvissute all’orribile incidente automobilistico, l’incidente ha enormi conseguenze per Tully e la sua amicizia con Kate.

Kate è furiosa per il fatto che Tully non solo abbia permesso a Marah di uscire mentre avrebbe dovuto essere messa a terra, ma ha anche guidato sotto l’effetto dell’alcol con Marah in macchina.

Nonostante il fatto che l’incidente non sia stato colpa di Tully, Kate è ancora livida per il fatto che la vita di sua figlia sia stata messa in pericolo dalle sue azioni e dal tradimento della fiducia.

È questo litigio che ha portato allo scontro arrabbiato tra Kate e Tully negli ultimi momenti della prima stagione che ha portato i migliori amici a non parlarsi.

Kate è quella di cui i fan dovrebbero preoccuparsi

Anche se Tully è quella che entra nell’incidente automobilistico nella seconda stagione, l’episodio 9 suggerisce che il futuro di Kate è molto più preoccupante.

Negli ultimi istanti dell’episodio, Kate nota un’eruzione cutanea dolorante su uno dei suoi seni e nella scena successiva la vediamo ottenere i risultati di alcuni test medici.

Il dottore apre in modo allarmante dicendo “Vorrei avere notizie migliori”, prima di confermare che Kate ha “una forma di cancro rara e molto aggressiva”.

Continua spiegando che Kate ha un cancro al seno infiammatorio in stadio 3 e che deve iniziare subito il trattamento.

La notizia colpisce come un colpo di martello per Kate e nonostante il loro precedente litigio, c’è solo una persona a cui vuole rivolgersi per avere supporto, la sua migliore amica di una vita, Tully.

Tuttavia, quando Kate arriva nell’appartamento di Tully, la sua amica non si trova da nessuna parte poiché è volata in Antartide per andare a girare un documentario sul cambiamento climatico.

La stagione 2 di Firefly Lane è disponibile su Netflix dopo essere stata rilasciata venerdì 2 dicembre 2022.

