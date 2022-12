Come se Viale delle lucciole la parte 1 della stagione 2 non è stata abbastanza straziante, il flash forward anticipato da una clip per la seconda parte della seconda e ultima stagione conteneva un’altra svolta potenzialmente significativa.

Spoiler avanti per Viale delle lucciole stagione 2

La fine di Viale delle lucciole la stagione 2 parte 1 si conclude con Kate che apprende la devastante notizia di avere un cancro al seno infiammatorio, una forma aggressiva di cancro che deve essere curata immediatamente.

Quindi, se rimani dopo i titoli di coda, Netflix riprodurrà automaticamente una clip di un minuto dal prossimo blocco di episodi che mostra Johnny a un matrimonio e Tully che si prepara in uno spogliatoio. La clip sembra indicare che Tully e Johnny si sposeranno, probabilmente dopo la morte di Kate.

La clip fornisce inoltre ai fan una data di uscita esatta per l’ultimo lotto di episodi, che sarà presentato in anteprima l’8 giugno 2023.

Tully e Johnny si sposano nei libri di Firefly Lane?

No, Tully e Johnny non si sposano nei libri.

Tully e Johnny si sposeranno nella seconda parte della seconda stagione di Firefly Lane?

Nonostante ciò che il teaser vorrebbe farti credere, penso che la clip sia pensata per essere un’esca e un interruttore. È chiaramente impostato in un modo che implica che Tully e Johnny si sposeranno dieci anni nel futuro, ma non ha davvero alcun senso. Inoltre non ha senso che Johnny e Kate aspettino dieci anni. Se Kate si cura per il cancro e si riprende, non ci vorranno ancora dieci anni, e se muore, presumo che morirà prima o poi, quindi cosa sta succedendo davvero?

Sulla base delle due clip che riceviamo, penso che la vera “sposa” in questione sia la figlia di Kate e Johnny, Mara. Tra dieci anni, Marah avrà circa 20 anni e se sposerà una donna, allora sarà legale. Lo spettacolo si è interrotto nel 2005 e il matrimonio gay è stato legalizzato nel giugno 2015, quindi il salto temporale di dieci anni avrebbe funzionato. Viale delle lucciole non ha ancora etichettato la sua sessualità, quindi potrebbe non sposare una donna, ma è sicuramente una possibilità.

Inoltre, se si tratta del matrimonio di Marah, possiamo presumere che Tully lo stia officiando o che sia la damigella d’onore (Kate è probabilmente passata a questo punto), il che renderebbe sensato il suo commento su come “non possono iniziare senza di lei” .

Se vuoi guardare e analizzare tu stesso la clip di 60 secondi, puoi verificarla su Viale delle lucciole Pagina Netflix. Dovrai andare nella sezione “Trailers & More” e selezionare la clip “There’s More to Come”.

Viale delle lucciole la seconda parte della stagione 2 ritorna con i suoi episodi finali l’8 giugno 2023.