Dire che i fan sono rimasti delusi dalla decisione della NBC di cancellare Manifest dopo la sua terza stagione sarebbe un eufemismo. Il pubblico era alla disperata ricerca di una conclusione e le risposte e qualsiasi numero di episodi sarebbero andati bene. Fortunatamente, Netflix ha risposto alla chiamata e ha una nuova casa in streaming.

Creato da Jeff Rake, il dramma soprannaturale americano è stato presentato in anteprima nel 2018, raccontando la storia di passeggeri e membri dell’equipaggio di un aereo di linea commerciale che tornano dalle loro famiglie dopo che erano stati ritenuti morti molti anni prima.

Lo streamer ha finalmente dato agli spettatori l’opportunità di riunirsi con le persone colpite dal volo 828, con la prima parte della stagione 4 venerdì 4 novembre 2022.

Con il ritorno, inevitabilmente, abbiamo alcune nuove domande da affrontare. Trovano l’Eden in Manifest?

ATTENZIONE: SPOILER PRINCIPALI

Manifesto © Netflix | Peter Kramer

Trovano Eden in Manifest stagione 4 parte 1?

Sì, Ben trova nell’Eden nell’ultima stagione di Manifest dopo il suo rapimento orchestrato da Angelina.

Parte in missione per trovarla e viene catturato e legato da Angelina. Mentre è intrappolato nel seminterrato, Eden in realtà viene a trovarlo, ma il suo rapitore è determinato a manipolarla, dicendo che Ben è cattivo.

Fortunatamente, c’è una vita d’argento. Drea fondamentalmente scopre che Ben è tenuto prigioniero nella pensione di Adrian a causa di una serie di dettagli e poi apprendiamo che Angelina vuole far esplodere una serie di bombe dopo l’acquisto di una grande quantità di fertilizzante da parte di Erika.

Mentre Cal tenta di dissuadere Angelina, Ben viene salvato da Michaela, Jared e Zeke e finalmente riesce a riunirsi con Eden; il momento che lui e il pubblico stavano aspettando.

D’altra parte, Angelina fa scattare il detonatore per una bomba e la casa viene divorata da un’esplosione, anche se Cal è sopravvissuto al calvario.

“Abbiamo trovato questo pubblico completamente nuovo”

Inutile dire che non ci sarebbe mai stata data questa chiusura con Ben ed Eden se Netflix non avesse salvato lo spettacolo.

Netflix riferisce che la serie ha guadagnato una nuova vita quando è stata aggiunta, rimanendo nella loro lista delle 10 migliori TV in lingua inglese per settimane e ottenendo oltre 100 milioni di ore di visualizzazioni a livello globale nel luglio 2021.

“Abbiamo trovato questo pubblico completamente nuovo”, ha commentato Josh Dallas (Ben Stone) mentre discuteva dello spettacolo con Netflix. “Ha appena iniziato a crescere e aumentare nel corso dei giorni, delle settimane e dei mesi a venire. È solo diventato sempre più grande. È stata una sensazione molto valida”.

Quanti episodi nella stagione 4 di Manifest?

La stagione 4 sarà composta da 20 episodi in totale, ma è stata divisa in due parti da 10 ciascuna.

Dai un’occhiata ai nomi degli episodi delle puntate della parte 1 della stagione 4 di seguito:

Manifest stagione 4 parte 1 è ora in streaming su Netflix.

Toccata e fuga

All-Call

Volo alto

Andare in giro

gracchiare

Cuscinetto relativo

Romeo

Posizione completamente eretta e bloccata

Appuntamento

Illusione di inversione

