Troppo caldo per gestire Stevan Ditter età, Instagram, TikTok, altezza, lavoro

Solo questa settimana, Netflix ha rilasciato tonnellate di nuovi ed entusiasmanti titoli come Ozark stagione 4 parte 1, Potenzae la nuovissima terza stagione della popolare serie di realtà, Troppo caldo da gestire.

La stagione 3 è probabilmente lassù come una delle migliori stagioni finora e quel titolo di certo non è scioccante poiché questa stagione è piena di diversi nuovi fantastici compagni di cast come Stevan Ditter, il nostro bel ragazzo cattivo in costume da bagno leopardato.

Prima di sintonizzarti su questa nuova stagione, vogliamo dirti tutto quello che c’è da sapere su Stevan in modo che anche tu possa essere il suo più grande fan. La sua età, Instagram e altro, qui.

Età di Stevan Ditter

Stevan Ditter ha 26 anni e viene dalla California, USA.

Stevan Ditter Instagram

Il suo Instagram ci mostra che è super versatile con il suo aspetto poiché questa foto qui sotto mostra che è anche attraente con tutti i suoi deliziosi capelli ricci tagliati.

Chiaramente non siamo gli unici fan di questo nativo della West Coast dato che Stevan ha attualmente oltre 80.000 follower sul suo Instagram e quel numero sembra aumentare costantemente di secondo in quanto più Troppo caldo da gestire il pubblico sta intravedere questa star della realtà.

Stevan Ditter TikTok

Potrebbe aver appena realizzato il suo TikTok, ma, vedendo il suo successo su Instagram, siamo sicuri che alla fine otterrà un enorme seguito anche su questa piattaforma.

Sentiti libero di seguire Stevan e mostrargli un po’ d’amore su entrambi i siti!

Altezza Stevan Ditter

CelebsWeek ci dice che Stevan attualmente si trova a circa 6 piedi-1 pollice.

Lavoro di Steven Ditter

Come i suoi colleghi co-protagonisti Nathan Mngomezulu e Beaux Raymond, Stevan lavora anche come modello.

La sua carriera di modella potrebbe essere qualcosa che unisce se stesso e Beaux? Dovrai sintonizzarti per scoprirlo!

Cattura Stevan Ditter Troppo caldo da gestire Stagione 3 in streaming in questo momento solo su Netflix!