Troppo caldo per gestire Seb Melrose età, Instagram, lavoro e altro

Il pilota automobilistico Seb Melrose si unisce al cast di Troppo caldo da maneggiare stagione 4. Scopri di più su questo fusto affascinante che ama vivere nella corsia di sorpasso. Mentre esaminiamo ogni concorrente nella nuova stagione di Troppo caldo da maneggiarestiamo imparando di più su chi vedremo competere per amore e denaro nel reality show di Netflix.

Il prossimo è Seb, di cui potresti aver sentito parlare al di fuori dello spettacolo se ti piacciono le corse. Seb è un pilota automobilistico che ha debuttato nel 2021 alla Ginetta GT4 Supercup. Scopri di più su Seb di seguito mentre mettiamo in evidenza la sua età, i social media, l’occupazione e altro ancora. Farai il tifo per Seb per diventare finalista in questa stagione?

Secondo la sua biografia su Netflix, “I suoi penetranti occhi azzurri e la faccia da bambino che non si scioglierebbe il burro lo hanno aiutato ad arrivare così lontano, ma Lana è sicura di vedere bene tutto questo!”

Seb Melrose età

Secondo quanto riferito, Seb è nato il 12 gennaio 1998, rendendolo 24 e un Capricorno. Viene da Bathgate, in Scozia.

Seb Melrose Instagram

Seb ha un forte seguito sui social media con quasi 10.000 follower sul suo account Instagram, che puoi seguire @sebmelrose. Seb ha condiviso molte foto di se stesso e dei suoi amici nel corso degli anni. Se sei interessato a saperne di più sulla sua carriera agonistica, ha anche diverse foto di se stesso alla guida o nella sua attrezzatura da corsa.

Lavoro di Seb Melrose

Seb ha uno dei lavori più interessanti di questa stagione visto che è un pilota da corsa. In precedenza ha gareggiato nella Ginetta GT4 Supercup per il Team HARD. Ha vinto numerosi premi nel corso della sua carriera agonistica, tra cui il premio per la stella nascente dello Scottish Motor Racing Club (SMRC) e l’Ecurie Ecosse Hubcap. Inoltre, Seb è il co-fondatore di Reprimo, un fornitore di integratori naturali.

Guarda Seb sul tuo schermo televisivo questa settimana quando Troppo caldo da maneggiare La stagione 4 sarà presentata in anteprima mercoledì 7 dicembre su Netflix.