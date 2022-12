Troppo caldo per gestire l’età di Kayla Richart, Instagram, TikTok, lavoro e altro

Una nuova stagione di Troppo caldo da maneggiare arriverà su Netflix questa settimana e stiamo già sudando per i single che risiedono nella villa caraibica nella stagione 4. Stiamo conoscendo i membri del cast, continuando con la ragazza della porta accanto Kayla Richart!

Kayla descrive di entrare nel sontuoso rifugio come un bambino che ammira tutti i dolci nel negozio di dolciumi. Potrebbe avere problemi di impegno, ma sicuramente Lana può aiutarla a stabilire delle connessioni autentiche.

Conosci Kayla, inclusa la sua età, occupazione, social media e altro ancora.

L’età di Kayla Richart

La data di nascita di Kayla non è attualmente disponibile online, ma sappiamo che ha 22 anni, il che significa che deve essere nata nel 2000. Secondo lei Troppo caldo da maneggiare biografia, Kayla è di Los Angeles, California.

Kayla RichartInstagram

Puoi seguire Kayla su Instagram @kaylarichart. La maggior parte dei post di Kayla sono splendidi selfie di tutto il corpo e un misto di istantanee che mostrano il suo stile di vita affascinante, comprese le foto che mostrano le serate con gli amici e i suoi viaggi in città come Londra e New York.

Sembra che Kayla sia ancora vicina ad alcuni di lei Troppo caldo da maneggiare co-protagonista della stagione 4, con persone come Brittan Byrd, James Pendergrass e Creed McKinnon che interagiscono con i suoi post. Sembra anche essere reciproca con la star della prima stagione Francesca Farago.

Kayla ha già un seguito considerevole con oltre 24,4k follower, ma siamo sicuri che il numero aumenterà una volta che la nuova stagione andrà in onda.

Kayla Richart TikTok

Puoi trovare Kayla su TikTok @kayla_richart. Ha un numero impressionante di follower, con oltre 58,2k. I suoi video TikTok sono un misto di video GRWM, istruzioni per il trucco, teaser per Troppo caldo da maneggiaree alcuni contenuti divertenti e riconoscibili che seguono le tendenze popolari.

Lavoro di Kayla Richart

Come alcuni dei suoi compagni di cast della quarta stagione, Kayla è una modella professionista.

Non perderti Kayla Troppo caldo da maneggiare stagione 4, in anteprima il 7 dicembre.