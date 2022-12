Troppo caldo per gestire l’età di Jawahir Khalifa, Instagram, TikTok, lavoro e altro

Troppo caldo da maneggiare la stagione 4 sarà presentata in anteprima il 7 dicembre, quindi stiamo conoscendo i nuovi membri del cast che ci faranno divertire in questi prossimi dieci episodi. Il prossimo è il modello nato in Somalia Jawahir Khalifa.

Jawahir diventerà sicuramente una delle preferite dai fan grazie alla sua personalità adorabile e contagiosa. Anche se ha avuto solo una relazione seria prima di entrare nello show, Jawahir spera che Lana possa aiutarla a trovare l’amore. Ha in programma di prendere d’assalto il ritiro. Con quale degli altri singoli Jawahir andrà d’accordo durante il suo soggiorno ai Caraibi?

Conosci Jawahir di seguito mentre condividiamo la sua età, occupazione, social media e altro.

Jawahir Khalifa età

La data di nascita di Jawahir non è attualmente disponibile online, ma sappiamo che ha 22 anni, il che significa che deve essere nata nel 2000. Secondo il suo sito web, Jawahir è nata in Somalia prima di trasferirsi in Olanda, nei Paesi Bassi, quando aveva otto anni. Ora vive ad Amsterdam.

Jawahir Khalifa Instagram

Puoi seguire Jawahir su Instagram @jawahirkhalifa. La maggior parte dei post di Jawahir sono fotogrammi del suo lavoro di modella professionale. Come molti altri suoi compagni di cast, Jawahir sembra essere rimasta in contatto con diversi concorrenti della quarta stagione poiché persone come Brittan Byrd, Creed McKinnon, Kayla Richart e James Pendergrass interagiscono spesso con i suoi post.

Jawahir ha già accumulato un ampio seguito con oltre 21,4k follower, ma quel numero aumenterà sicuramente una volta che le persone la vedranno nello show.

Lavoro Jawahir Khalifa

Jawahir è un modello professionista. Ha iniziato a fare la modella quando aveva solo 16 anni e in precedenza ha gareggiato Il prossimo modello di punta dell’Olanda stagione 12. Da allora, ha realizzato una serie di progetti di modellazione, incluso un misto di editoriale e commerciale. Alcuni clienti per cui ha lavorato includono Noé, Rainkiss, El Taller del brujo e Hunkemöller.

Non perderti Jawahir Troppo caldo da maneggiare stagione 4, in anteprima il 7 dicembre.