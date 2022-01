Troppo caldo per gestire la data del finale della terza stagione, l’ora, l’elenco delle coppie, i vincitori e altro ancora

Una nuova stagione di Troppo caldo da gestire è arrivato su Netflix il 19 gennaio e, naturalmente, è lo spettacolo di cui tutti non possono smettere di parlare. Troppo caldo da gestire la terza stagione porta un nuovo gruppo di single hot in una bellissima villa a Turks e Caicos. I concorrenti devono astenersi dall’impegnarsi in attività sessuali e invece formare connessioni più profonde. E c’è un montepremi di $ 200.000 se riescono a completare con successo il processo.

Se hai iniziato a guardare la nuova stagione, sapresti che i concorrenti di questa stagione non stanno andando meglio delle stagioni precedenti. I single ossessionati dal sesso non riescono a tenersi le mani lontane l’un l’altro e Lana non ha problemi a detrarre denaro dal montepremi per le loro azioni.

Per le persone che arrivano alla fine del Troppo caldo da gestire stagione 3, probabilmente hai alcune domande sulla data del finale, l’ora, l’elenco delle coppie, i vincitori e altro ancora. Abbiamo le risposte a tutte le tue domande proprio qui sotto!

ATTENZIONE: Spoiler importanti da Troppo caldo da gestire stagione 3 avanti!

Quando è il finale della terza stagione di Too Hot to Handle?

Abbiamo grandi notizie da condividere con voi! Tutti e dieci gli episodi della terza stagione sono disponibili per lo streaming su Netflix. A differenza della stagione 2, la stagione 3 è stata rilasciata nella sua interezza il 19 gennaio. Quindi continua con la tua sessione di abbuffata.

A che ora è il finale della terza stagione di Too Hot to Handle?

Come accennato in precedenza, tutti gli episodi della terza stagione sono attualmente in streaming su Netflix, incluso l’episodio finale. Quindi non devi preoccuparti del tempo di rilascio.

Quando è la reunion della terza stagione di Too Hot to Handle?

Non ci sono stati annunci sul fatto che ci sarà o meno un episodio di reunion. Tuttavia, molto probabilmente ci sarà un episodio di reunion per Troppo caldo da gestire stagione 3. Potrebbe essere una riunione virtuale come la stagione 2, o potrebbe essere di persona. Probabilmente sarà virtuale poiché la pandemia è ancora in corso.

La reunion della seconda stagione è stata rilasciata su uno dei tanti account YouTube di Netflix chiamato “Still Watching Netflix” con la conduttrice Chloe Veitch. Quindi l’episodio della reunion della terza stagione sarà probabilmente pubblicato sullo stesso canale YouTube. Condivideremo l’episodio della reunion non appena uscirà.

Troppo caldo per gestire l’elenco delle coppie della terza stagione

Quando ci sono 10 single sexy in una villa che vivono insieme, ci sarà sicuramente un’attrazione. Ci sono state brevi sessioni di pomiciate e una coppia ha persino dormito insieme, il che è costato ai concorrenti ben $ 36.000 e ha portato il montepremi a $ 0. Ma ci sono solo due coppie confermate che hanno lasciato la villa mano nella mano nell’episodio finale.

Di seguito elenchiamo le due coppie:

Agrifoglio e Nathan

Harry e Beaux

Non siamo sicuri se Izzy e Jackson finiranno insieme perché non c’erano scene che discutessero del loro futuro insieme. Tuttavia, c’è la possibilità che possano vedersi fuori dalla villa poiché c’era sicuramente un’attrazione sessuale.

I finalisti della terza stagione di Too Hot to Handle

Nell’episodio finale della terza stagione, Lana sceglie tre finalisti che si sfideranno per il montepremi di $ 90.000. Ha basato le sue scelte sui concorrenti che hanno mostrato la crescita più personale e la maturità emotiva.

Ma c’è stata una nuova svolta! Invece di scegliere tre persone, Lana lascia che una coppia prenda uno dei posti del finalista. I finalisti erano Georgia, Nathan e Harry e Beaux. Secondo me, solo Georgia e Harry e Beaux meritavano di essere finalisti. Nathan aveva ancora bisogno di un po’ di miglioramento personale.

Troppo caldo per gestire i vincitori della stagione 3

Rullo di tamburi prego! I vincitori di Troppo caldo da gestire la terza stagione sono Harry e Beaux! Harry e Beaux hanno entrambi mostrato individualmente una crescita personale e sono stati in grado di combattere i loro impulsi fisici. Bene, Harry ha lottato un po’ ed è costato al gruppo un po’ di soldi per essersi concesso l’autogratificazione. Ma, nel complesso, ha stabilito una connessione significativa con Beaux. Harry e Beaux hanno affrontato i loro problemi di impegno e hanno lasciato la villa come fidanzato e fidanzata. Mi chiedo come stia andando la loro relazione adesso.

La serie originale Netflix di successo lo ha fatto di nuovo! La posta in gioco era più alta e il montepremi raddoppiato. È stato sicuramente divertente da guardare e speriamo che questo non sia l’ultimo che vediamo della serie di realtà.

Ti è piaciuto guardare Troppo caldo da gestire stagione 3? Facci sapere i tuoi pensieri nella sezione commenti qui sotto.