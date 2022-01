Troppo caldo per gestire Jaz Holloway età, Instagram, TikTok, altezza, lavoro

Troppo caldo da gestire la stagione 3 è finalmente arrivata e questa nuova stagione è tutto ciò che avremmo mai potuto chiedere dato che abbiamo nuove puntate, competizioni nuove di zecca e, soprattutto, isolani attraenti nuovi di zecca che sono incredibilmente divertenti.

Jaz Holloway è uno dei tanti concorrenti che sarà sicuramente tra i tuoi preferiti, quindi devi assolutamente sapere tutto quello che c’è da sapere su di lei. Ovviamente, ti abbiamo coperto mentre ti diciamo l’età di Jaz, Instagram, TikTok e molto altro in basso.

Controlla!

Jaz Holloway età

Originario di Virginia Beach, Virginia, Jaz Holloway è nato nel settembre 1996 e ha 25 anni.

Jaz Holloway Instagram

Se il suo sorriso contagioso non era abbastanza per renderti un suo grande fan, allora questa splendida foto di Jaz farà sicuramente il trucco. Dai un’occhiata a questa foto degna di una rivista estratta dall’Instagram della star della realtà, qui.

Con oltre 11.000 follower su Instagram e altri 1.200 su Twitter, Jazz si è sicuramente assicurata il posto tra i preferiti dai fan. Aiuta quei numeri a raddoppiare per questo Troppo da gestire concorrente della stagione 3 dandole un seguito il prima possibile.

Jaz Holloway TikTok

Ovviamente, puoi aspettarti che questa splendida ragazza abbia un TikTok pieno di video in cui sembra assolutamente una bomba. I suoi 3.500 follower sono sempre pronti per una bella sorpresa mentre offre loro un sacco di contenuti in cui promuove la sua attività, la sua bellezza e il suo tempo nella serie di realtà Netflix.

Non perdere altri contenuti di Jaz! Dagli un seguito su TikTok, oggi.

Altezza Jaz Holloway

Jaz ha i capelli castano scuro, gli occhi castano scuro e, come affermato nella serie, è alta 5 piedi e 9 pollici.

Jaz Holloway lavoro

Come accennato in precedenza, Jaz attualmente lavora come imprenditore. Sotto la cintura c’è il suo marchio di abbigliamento Private Goods e la sua azienda di cosmetici 111 Beauty che sembra andare abbastanza bene lasciandoci piuttosto colpiti.

Jaz Holloway ha una bellezza e un cervello che dovrebbero darti un motivo in più per catturarla nei nuovissimi episodi di Troppo caldo da gestire Stagione 3 in streaming in questo momento solo su Netflix.