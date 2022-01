Troppo caldo per gestire Georgia Hassarati età, Instagram, TikTok, altezza, lavoro

Troppo caldo da gestire la terza stagione dovrebbe essere la tua serie di realtà da guardare questo fine settimana perché questa nuovissima stagione è arrivata con un sacco di drammi nuovi di zecca, relazioni nuove di zecca e, soprattutto, nuovi concorrenti pronti per mescolarsi che sono sicuro di essere il tuo preferito.

Uno di questi concorrenti non è altro che Georgia Hassarati, e se ha attirato la tua attenzione tanto quanto ha catturato la nostra, allora vorrai assolutamente sapere tutto su di lei.

Il Troppo caldo da gestire età della star, Instagram, TikTok e molto altro, qui.

Età della Georgia Hassarati

Georgia Hassarati ha attualmente 26 anni e viene da Brisbane, in Australia.

Giorgia Hassarati Instagram

In poche parole, il suo Instagram ci sta dando la vita! Conosce tutti i suoi angoli migliori, ha i migliori abiti e sa esattamente cosa dire ai suoi follower per farli chiedere di più. Guarda questa splendida immagine della Georgia, di seguito.

La Georgia ha attualmente ben 151.000 follower su Instagram, il che la rende uno dei membri del cast più seguiti della terza stagione.

Georgia Hassarati TikTok

Se pensavi che fosse una potenza su Instagram, allora non sei certo pronto per il suo account TikTok dove ha oltre 183.000 follower e 1,9 milioni di Mi piace. Fa contenuti esilaranti con i suoi amici e di recente ha anche pubblicato un video che prende in giro Lana, questo Troppo caldo da gestire il peggior nemico della stella.

Ti piace quello che vedi? Quindi assicurati di darle un seguito!

Altezza della Georgia Hassarati

La Georgia ha gli occhi color nocciola, i capelli naturali castano scuro e, secondo quanto riferito, si trova a circa 5 piedi e 6 pollici.

Lavoro in Georgia Hassarati

Non è solo bella, ma è anche super intelligente! Georgia sta attualmente studiando per diventare ostetrica a Brisbane. Sulla base dei suoi momenti salienti su Instagram, vediamo che le piace molto il suo viaggio da ostetrica, ma quando non aiuta a far uscire i bambini, è una potente influencer.

Come farà questa splendida ostetrica a scuotere la concorrenza? Dovrai aspettare e vedere!

