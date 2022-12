Troppo caldo per gestire Dominique Defoe età, Instagram, TikTok, lavoro e altro

Dominique Defoe è pronta a trovare il suo prossimo interesse amoroso! Questa bellissima studentessa di informatica del Colorado è uno dei tanti nuovi membri del cast della prossima stagione della frizzante serie di realtà di Netflix Troppo caldo da maneggiare. Stiamo imparando a conoscere il cast prima della premiere della quarta stagione e Dominique è il prossimo nella nostra lista.

Conosci Dominique di seguito mentre condividiamo la sua età, i social media, il lavoro e altro ancora.

Dominique Defoe età

La data di nascita di Dominique non è attualmente disponibile online, ma sappiamo che ha 23 anni, il che significa che deve essere nata nel 2001. Dominique è del Colorado.

Dominique Defoe Instagram

Puoi seguire Dominique su Instagram @dominiquedefoe. Il feed di Dominique è pieno di splendidi selfie e occasionali istantanee di tutto il corpo.

Sembra anche che abbia diverse immagini da servizi fotografici professionali e le piace condividere le foto delle sue varie avventure e ritrovi con gli amici. Sulla base dei suoi momenti salienti, sembra che Dominique sia un’avida lettrice e le piaccia ballare! Recentemente ha anche viaggiato in posti come Londra e New York.

Il cast della stagione 4 sembra essere rimasto vicino dopo le riprese poiché molti membri del cast di Dominique interagiscono con il suo post.

Attualmente, Dominique ha un seguito modesto con quasi 6.000 follower. Non appena andrà in onda la nuova stagione di Too Hot to Handle, siamo sicuri che il numero aumenterà in modo significativo.

Dominique Defoe TikTok

Dominique sembra più attivo su TikTok e lì ha creato un seguito significativo, con oltre 139.4k follower. Possiamo capire perché ha così tanti follower lì perché condivide regolarmente contenuti riconoscibili e si diverte a pubblicare video GRWM che i suoi fan sembrano apprezzare. Puoi seguire Dominique su TikTok @dominiquedefoe_.

Lavoro Dominique Defoe

Dominique è attualmente uno studente. Sta studiando informatica al college.

Guarda Dominique in azione quando Troppo caldo da maneggiare la stagione 4 debutterà il 7 dicembre.