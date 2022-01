Troppo caldo da gestire, altro ancora

È quasi ora per un’altra settimana su Netflix e ci sono così tanti fantastici film e programmi Netflix da provare. Ecco le nostre prime cinque scelte della settimana.

All’inizio di una nuova settimana, vorrai sapere a quali versioni vale la pena prestare attenzione. Dopotutto, ci sono 23 film e programmi Netflix in arrivo durante la settimana. L’elenco completo delle versioni può essere schiacciante ed è facile perdere qualcosa.

Ecco perché lo suddividiamo tra le prime scelte. Abbiamo qualcosa per tutti gli interessi, sia che tu voglia una storia d’amore bollente o sia più dell’umore giusto per un reality show.

5 film e programmi Netflix da non perdere questa settimana

Questo elenco è in ordine di data di rilascio. È troppo difficile confrontare i generi.

Dopo che siamo caduti

La prima uscita della settimana è la romantica storia d’amore che molti stavano aspettando. Dopo che siamo caduti è il terzo film della serie, che ci porta una storia che potrebbe vedere la rottura di Tessa e Hardin.

Tessa si sta dirigendo a Seattle dopo il college, ma Hardin si aspettava che si trasferissero a Londra. Rinuncerà ai suoi sogni per lei o la costringerà a trasferirsi con lui?

Guarda il film lunedì 17 gennaio.

Morsi celesti: Messico

La prossima opzione è una serie che è ottima per i fan di artisti del calibro di Il grande spettacolo di pasticceria britannica. Morsi celesti: Messico ci porterà le grandi delizie culinarie culturali, comprese le tradizioni dietro di esse. Il rovescio della medaglia è che è solo un documentario e non una serie completa.

Potrai aggiungere un’altra serie di ricette al tuo libro. Anche se non hai intenzione di aggiungerli, capirai di più sulle tradizioni quando i tuoi amici cercheranno di realizzarli.

Guarda il documentario di cucina mercoledì 19 gennaio.

Troppo caldo da gestire

Vuoi un reality? Sei coperto con il prossimo film e programmi Netflix di questa settimana. È tutta una questione di Troppo caldo da gestire stagione 3. La stagione seguirà lo stesso formato delle due stagioni precedenti.

Un gruppo di single si dirige verso un paradiso soleggiato nella speranza di vincere $ 100.000. C’è una cosa che devono fare mentre sono lì. Dovranno rimanere celibi, ma è molto più facile a dirsi che a farsi.

Guarda il primo episodio della stagione giovedì 20 gennaio. Questa è una versione settimanale su Netflix.

Ozark

L’ultima stagione di Ozark inizia questa settimana. Si riprende dal retro della stagione precedente, il che significa che vedremo come la famiglia sta uscendo dall’ultimo problema.

Ovviamente i problemi non sono ancora finiti. Ci sono molte altre cose in arrivo quando le vediamo nella loro situazione finale. Avranno bisogno di ripulire il pasticcio di sangue letterale mentre la festa del cartello continua sotto. Non hanno ancora imparato le lezioni.

Guarda i sette episodi di Ozark stagione 4, parte 1 su Netflix venerdì 21 gennaio.

Il trattamento reale

Per gli appassionati di commedie romantiche, Il trattamento reale sarà un must da guardare. È perfetto per i fan di Un principe di Natale e L’eredità reale.

In questo film, a un parrucchiere di New York viene data l’opportunità di una vita: pettinarsi per una festa nuziale reale. Certo, finisce per innamorarsi del principe, che sembra essere lo sposo, e sì, anche lui si innamora di lei. Seguirà il dovere o sceglierà l’amore?

Guarda gli ultimi film e programmi Netflix venerdì 21 gennaio.

