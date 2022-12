TROLLATO! Jennifer Lawrence si ritrova a ricevere un contraccolpo da Twitter in mezzo a dichiarazioni controverse

Da Kanye West che sente il bisogno di salire sul palco e interrompere un’altra celebrità per parlare di Beyonce a Will Smith che schiaffeggia Chris Rock quando parla di Jada Smith; i commenti delle celebrità l’uno sull’altro, il più delle volte, non finiscono bene. E quindi, quando hai uno spettacolo chiamato Actors on Actors, è destinato a regalare al pubblico alcuni momenti succosi. La recente edizione con Jennifer Lawrence si è rivelata davvero succosa.

La recente intervista di Variety’s Actors on Actors ha visto protagonisti Viola Davis e Jennifer Lawrence. Entrambi gli attori hanno alzato l’asticella sia in termini di performance che di personalità. Tuttavia, un commento fatto dal Giochi della fame l’attrice ha causato un forte contraccolpo a favore delle attrici.

Jennifer Lawrence sbaglia i fatti

Inciampando sul palco dell’Oscar, scambiando qualcun altro per l’ormai defunta leggendaria attrice Elizabeth Taylor, ed essendo ubriaca sul tappeto rosso, Jennifer Lawrence ha a questo punto imparato l’arte di far sembrare simpatici i suoi momenti imbarazzanti a causa delle sue battute autoironiche. L’attrice vincitrice del premio Oscar ha una battuta nella manica la maggior parte delle volte che parla.

Tuttavia, nell’intervista di Actors on Actors, Lawrence, in tutta la sua serietà, ha affermato di essere stata la prima attrice a dirigere un film d’azione.

LEGGI ANCHE: Il meglio di Jennifer Lawrence su Netflix

E mentre questo potrebbe non essere sufficiente per Sigourney Weaver, alias l’attrice che ha portato il Alieno franchising sulla schiena, per aprire per Lawrence, è sufficiente che l’attrice venga arrostita senza pietà dagli utenti di Twitter.

Gli utenti di Twitter denunciano la mancanza di conoscenza di Lawrence

Il Giochi della fame è stato sicuramente un franchise cinematografico monumentale. E il ritratto di Katniss Everdeen da parte di Lawrence ha contribuito a rendere il film di grande impatto. Ma per l’attrice affermare che nessun’altra donna era stata scelta come protagonista per un film d’azione prima di lei era ignoranza al massimo. E Twitter non si tira indietro quando vede ignoranza o mancanza di rispetto.

Jennifer Lawrence: "Ricordo che quando stavo girando Hunger Games, nessuno aveva mai messo una donna come protagonista in un film d’azione, perché non avrebbe funzionato." lolwut pic.twitter.com/SBPmwQ4iG4 — Kung Fu Padoru Man (@KungFuMan316) 8 dicembre 2022

Molto prima che Lawrence fosse scelta per il ruolo di Katniss Everdeen, Sigourney Weaver ha interpretato iconicamente Ellen Ripley e Milla Jovovich ha interpretato senza sforzo Alice in Cattivo ospite.

Penso che sia un peccato che Nikola Tesla si sia preso il merito di aver inventato la corrente alternata quando sappiamo tutti che è stata Jennifer Lawrence. pic.twitter.com/VBpygzONr9 — Nerdrotic (@Nerdrotics) 9 dicembre 2022

I fan non riescono a comprendere il fatto che Lawrence, che è un nome di spicco associato all’industria, non ne sa abbastanza da poter affermare falsamente di essere la prima donna a dirigere un film d’azione.

Jennifer Lawrence: Sono la prima star d’azione protagonista femminile. Sigourney Weaver: Chiedo scusa, cazzo? pic.twitter.com/vaB2A46d4j — 𝒦𝒶𝓉𝑒 𝐹𝓁𝑒𝓂𝓂𝒾𝓃𝑔 (@authorkflemming) 7 dicembre 2022

Cosa ne pensi della dichiarazione di Lawrence? Fateci sapere nei commenti qui sotto.

Il post TROLLATO! Jennifer Lawrence si ritrova a ricevere un contraccolpo da Twitter in mezzo a una dichiarazione controversa apparsa per la prima volta su Netflix Junkie.