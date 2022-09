Troll il teaser del film Netflix, la data di uscita, la sinossi e altro ancora

Berlino, Germania – 11 febbraio: ‘Shooting Star’ Ine Marie Wilmann (Norvegia) pone al “Vice” (Vice – Der zweite Mann) premiere durante la 69a Berlinale Festival Internazionale del Cinema di Berlino al Palazzo della Berlinale l’11 febbraio 2019 a Berlino, Germania. (Photo by Stephane Cardinale – Corbis/Corbis via Getty Images)

L’imminente avventura d’azione in lingua norvegese di Netflix Troll Il film Netflix è un film in uscita sul risveglio di un antico troll gigante. Un gruppo di eroi deve unirsi per fermare il troll.

Secondo What’s On Netflix, Troll will è stato creato dal team di Alicia Vikander e dal regista Roar Uthaug. La coppia ha già lavorato insieme Tomb Raider. Uthaug dice la sua idea per il Troll Il film Netflix è in sviluppo da oltre due decenni.

Alla Netflix Geeked Week 2022, abbiamo avuto modo di vedere il primo teaser ufficiale del film e il breve assaggio che abbiamo ricevuto mi rende molto entusiasta per Troll e il disegno della creatura. Diamo una sbirciatina al vero troll e se vuoi vederlo di persona, continua a scorrere!

Troll Netflix data di uscita del film

All’inizio di settembre 2022, Netflix ha finalmente rivelato la data di uscita di Troll come parte della gamma Netflix e Chills del servizio. Troll comincerà in streaming il 1° dicembre 2022.

Troll il teaser del film Netflix

Diamo un’occhiata a un primo sguardo esclusivo Troll!

Sinossi della trama del film Troll Netflix

Da Netflix, “Nel profondo della montagna di Dovre, qualcosa di gigantesco si risveglia dopo essere rimasto intrappolato per mille anni. Distruggendo ogni cosa sul suo cammino, la creatura si sta rapidamente avvicinando alla capitale della Norvegia. Ma come fermare qualcosa che pensavi esistesse solo nel folklore norvegese?”

Troll il cast del film Netflix

Non ci sono ancora molte informazioni sul cast del film. Ho compilato ciò che è disponibile su IMDb, ma questo non è affatto un elenco completo, ne sono sicuro.

Ecco l’elenco ufficiale del cast del film, per IMDb:

Ine Marie Wilmann nel ruolo di Nora

Kim Falck nel ruolo di Andrea

Mads Sjøgård Pettersen nel ruolo di Kristoffer

Gard B. Eidsvold nel ruolo di Tobias

Pål Richard Lunderby nel ruolo di Fisker

Troll uscirà su Netflix il 1 dicembre. Non vedi l’ora che arrivi il film fantasy?