‘Troll’: il regista e i produttori discutono del nuovo grande film sui mostri di Netflix

Mentre per molti nel mondo anglofono la parola “Troll” evoca immagini di simpatici personaggi animati dai capelli lunghi che cantano con le voci di Anna Kendrick e Justin Timberlake, le origini della mitica creatura nei racconti popolari nordici sono molto più oscure e spaventose.

La nuova uscita di Netflix Troll si basa proprio su una versione molto più oscura della creatura mentre uno dei troll mitici più autenticamente scandinavi viene accidentalmente svegliato e va su tutte le furie in tutta la Norvegia moderna.

In vista dell’uscita del film il 1° dicembre, Christopher Meir dell’Universidad Carlos III de Madrid, uno studioso di cinema che sta lavorando a un progetto dedicato ai film originali di Netflix, ha incontrato il regista del film Roar Uthaug e produttore e CEO della produzione del film company Motion Blur, Espen Horn e il produttore Kristian Strand Sinkerud per parlare di quello che i produttori del film definiscono il film con il budget più alto nella storia scandinava.

Cristoforo Meir: Puoi iniziare raccontandoci qualcosa dell’ispirazione per il film e del lungo viaggio che ci è voluto per arrivare sui nostri schermi?

Espen Horn: Noi [Motion Blur] ha preso il telefono e ha chiamato Roar perché siamo suoi grandi fan e abbiamo avuto un incontro con lui e gli abbiamo chiesto “se potessi scegliere qualcosa che il tuo cuore desidera, quale progetto ti piacerebbe fare?” si voltò e disse “Troll” così abbiamo detto “facciamolo”. È il progetto dei suoi sogni, quindi abbiamo subito detto di fare quel film insieme.

Kristian Strand Sinkerud: Roar stava finendo Tomb Raider. Per noi produttori è stato fantastico avere Roar tornato a casa per girare un film norvegese.

Ruggito Uthaug: È un’idea che ho da oltre 20 anni, quindi è stato davvero bello poter finalmente realizzare il film. È stato ispirato dal folklore e dalle fiabe norvegesi e mi sono sempre chiesto cosa sarebbe successo se una delle creature di quelle fiabe si fosse svegliata oggi. Come reagirebbero il governo, l’esercito e tutti? Quindi quella era una specie di base dell’idea.

KSS: Sia come lancio nazionale che internazionale Troll è qualcosa di molto radicato in Norvegia. Siamo cresciuti con queste fiabe sui troll da bambini, ma anche essere in grado di realizzare un film sui troll per il mercato internazionale è davvero eccitante per noi.

RU: Sono davvero felice che siamo riusciti a realizzare il film no con il modo in cui gli effetti visivi sono arrivati ​​negli ultimi 20 anni lo hanno reso molto più spettacolare oggi di quanto sarebbe stato quando ho avuto l’idea per la prima volta. Abbiamo anche lavorato molto alla sceneggiatura e, naturalmente, ci sono stati diversi anni in cui è rimasta nel cassetto a raccogliere polvere e un paio di anni fa, io e i produttori l’abbiamo tirata su e abbiamo assunto lo sceneggiatore per il film e abbiamo iniziato lavorando su di esso e da lì in poi è andato abbastanza veloce.

CENTIMETRO: Inizialmente, il film doveva essere finanziato in modo indipendente e con il supporto del Norwegian Film Institute, poi è arrivato Netflix. Perché l’hai portato su Netflix in particolare?

KSS: Inizialmente, abbiamo iniziato a sviluppare questo progetto in modo tradizionale alla ricerca di un’uscita nelle sale, ma quando ci siamo incontrati con Netflix e abbiamo presentato loro, erano così entusiasti di questo, quindi alla fine abbiamo concluso che questo dovrebbe essere un film Netflix Original. Ci siamo andati e siamo super felici.

EH: Abbiamo uno stretto rapporto con Netflix perché abbiamo realizzato il primo film originale Nordic Netflix (Cadavere) e la serie Post mortem. Quindi abbiamo avuto un buon dialogo continuo con loro. Inizialmente abbiamo avuto un ottimo supporto dal Norwegian Film Institute, ma quello che abbiamo capito subito dopo le discussioni con Netflix è che siamo stati in grado di andare più veloci e realizzare meglio le ambizioni che avevamo per il progetto con loro.

KSS: Netflix ha davvero accettato la nostra visione del film e la cosa fortunata quando si lavora con Netflix rispetto al finanziamento tradizionale per i film norvegesi e nordici è che sono in grado di migliorare il film, quindi alla fine, Troll è diventato un film molto più grande di quello che inizialmente eravamo in grado di finanziare e ovviamente è qualcosa che ci piace molto.

RU: Netflix ha supportato molto la mia visione ed è stata un’esperienza davvero meravigliosa lavorare con loro.

CENTIMETRO: Può confermare che il film aveva un budget superiore alla media per la Norvegia?

EH: È il film più grande mai realizzato in Scandinavia e intendo “grande” sotto varie definizioni. È bello potersi sedere qui oggi e dire che siamo stati in grado di fare il film sulla base delle visioni che abbiamo avuto. Siamo stati in grado, ad esempio, di creare un grande troll e contrassegnarlo come troll norvegese e ottenere il copyright per il troll.

È anche bello sedersi qui oggi e dire che è una vera produzione norvegese. Abbiamo insistito molto nell’usare registi e fornitori norvegesi o, in caso contrario, nel contattare svedesi e danesi perché vogliamo mostrare al mondo che si tratta di una produzione norvegese e scandinava.

CENTIMETRO: E vedi quei soldi sullo schermo, gli effetti visivi sono davvero impressionanti. Puoi dirci di più su come sono stati realizzati?

RU: Prima di tutto, abbiamo avuto un artista norvegese chiamato Einar Martinsen che ha disegnato il troll e poi Ghost, un’azienda di VFX in Danimarca ha preso il suo modello, lo ha perfezionato e lo ha reso pronto per la produzione. Perché volevamo mantenere gli effetti visivi in ​​Scandinavia, quindi li abbiamo divisi tra quattro diversi fornitori perché non abbiamo nessuno abbastanza grande da fare tutto ciò che dobbiamo fare. Ecco perché ci sono diverse aziende che lo hanno fatto.

Una società norvegese chiamata Gimpville ha realizzato le riprese in cui il troll sta camminando nel centro di Oslo.

CENTIMETRO: Hai usato lo schermo verde per questo?

RU: Fortunatamente siamo arrivati ​​​​così lontano ora che ci sono molti scatti in cui non hai più bisogno di schermi verdi. Volevo girare la maggior parte del film sul posto, quindi in realtà non abbiamo fatto alcun tipo di lavoro teatrale su questo film. Quando gli attori interagiscono con il troll, avevamo un piccolo drone con una luce rossa a 45 metri di altezza che dovevano far finta che fosse questo grande troll spaventoso, quindi ha richiesto molto agli attori, ma penso che l’abbiano fatto magnificamente .

CENTIMETRO: Sono d’accordo, se potessimo passare al tono e ai temi del film, ho pensato che fosse molto interessante. Ho visto il tuo precedente film catastrofico L’onda e questo sembra essere in una vena simile, puoi dirmi perché sei interessato a questo particolare tipo di disastro, con commento sociale sulle questioni ambientali.

RU: Sono cresciuto guardando i film di Hollywood e quelli sono stati quelli che mi hanno ispirato a dedicarmi al cinema, ma cerco anche di introdurre stili europei e scandinavi, quel tipo di personaggi con i piedi per terra a cui tieni davvero e che conosci loro prima che si scateni l’inferno. Inoltre, cerco di infondere molto cuore nel film perché devi prenderti cura delle persone e inoltre, penso che mi piaccia dare al pubblico un senso di gioia e meraviglia.

CENTIMETRO: Una delle cose che mi ha colpito del film è che a volte è molto divertente. Mi chiedo se potresti parlare del senso dell’umorismo che mostri nel film.

RU: Penso di volere che il film sembri un ottovolante con parti spaventose e parti leggere. Avere umorismo è un ingrediente importante per portare avanti la storia e per far rilassare e divertire il pubblico e anche per non prendere il film troppo sul serio. Al giorno d’oggi, è una bella fuga dalla realtà. Spero che il film possa essere quello per le persone.

CENTIMETRO: Senza rivelare nulla, la porta sembra essere rimasta aperta alla fine per a Troll 2, è qualcosa che stai pianificando? Hai intenzione di costruire un franchising intorno a questo progetto?

RU: In questo momento siamo concentrati su un grande film divertente e vediamo come sarà la risposta a questo.

KSS: Come cineasti, avete sempre l’ambizione di fare qualcosa che possa durare un po’ più di un film. Certo, abbiamo l’ambizione di fare un sequel e forse due sequel, ma tutto dipende da come il pubblico sta rispondendo a Troll.

EH: Possiamo dirlo così: questa è stata una grande collaborazione con Roar e Netflix e ci piacerebbe rifarla.

Nota editoriale: Roar Uthaug è stato intervistato separatamente da Kristian Strand Sinkerud e Espen Horn. Le interviste sono state poi modificate insieme e le loro risposte a domande simili sono state combinate.