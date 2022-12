‘Troll 2’: i produttori e il regista prendono in giro il sequel del film sui mostri di Netflix

Il nuovo grande film di Netflix dalla Norvegia è uscito allo stato brado e ha dominato la top 10 sin dalla sua uscita il 1° dicembre 2022. Dato il suo finale, cosa hanno detto sia il regista che i produttori su un potenziale Troll 2 e cosa potremmo aspettarci? Ecco cosa sappiamo.

Il governo sapeva che i Troll erano fin troppo reali, assegnando il padre di Nora a un ospedale psichiatrico quando si avvicinava troppo alla verità.

A metà del film è stato rivelato che il Palazzo Reale è stato costruito in cima al palazzo del Re dei Troll dopo che i cristiani hanno massacrato la famiglia dei troll, ma alla fine ne hanno sconfitto uno, o almeno così pensavano.

Alla fine, il Troll fu sconfitto in un finale in stile Guerra del Mondo in cui la luce UV alla fine causò la morte del Troll.

Tuttavia, come ha rivelato il finale, potrebbe non essere l’unico Troll là fuori.

Il finale non una ma due volte alludeva a un possibile futuro Troll film.

Prima che arrivassero i titoli di coda è arrivato il primo sottile accenno.

In una conversazione con l’ormai rassegnato Andreas Isaksen, Nora ha sorriso quando le è stato chiesto se pensava che ci fosse dell’altro là fuori, con una musica di suspense in sottofondo.

Tira i crediti.

Quindi, nemmeno un minuto dopo, torniamo alla grotta della montagna di Dovre e vediamo un’enorme esplosione all’interno della grotta e un altro enorme ruggito che fornisce un indizio tutt’altro che sottile che c’è sicuramente un altro Troll contro cui confrontarsi.

I troll sono disponibili in tutte le forme e dimensioni, quindi il prossimo potrebbe sopravvivere alla luce del sole? Ci sono sicuramente molte direzioni che un sequel potrebbe prendere.

Naturalmente, la mitologia e il folklore nordici vanno ben oltre i semplici troll, e abbiamo potuto vedere Nora immergersi più a fondo negli appunti di Tobias Tidemann.

Qual è il team dietro Netflix Troll dice di un sequel

In un’intervista esclusiva con What’s on Netflix, un potenziale sequel è stato sicuramente preso in giro, visto il finale aperto del film. Il collaboratore Christopher Meir ha chiesto al trio di un sequel e se il piano è quello di trasformarlo in un franchise.

Mentre Roar Uthaug, il regista del film, sembrava voler rimanere concentrato sul primo film con un atteggiamento attendista, i produttori Espen Horn e Kristian Strand Sinkerud hanno dichiarato che le loro ambizioni erano davvero più grandi di un singolo film.

Strand Sinkerud ci ha detto: :

“Come registi, hai sempre l’ambizione di fare qualcosa che possa durare un po’ più di un film. Naturalmente, abbiamo l’ambizione di realizzare un sequel e forse due sequel, ma tutto dipende da come il pubblico risponde a Troll”.

Mentre Horn ci ha detto:

“Possiamo dirlo così: questa è stata una grande collaborazione con Roar e Netflix e ci piacerebbe rifarla”.

Quanto sta bene Troll esibirsi su Netflix?

Dato che la sua performance sarà legata a eventuali voci future, come si sta comportando il film? Al momento non disponiamo di molti dati a lungo termine, ma abbiamo le sue statistiche iniziali, che sono piuttosto buone.

Nel suo primo fine settimana, il film ha raggiunto il primo posto nella maggior parte dei paesi, secondo FlixPatrol, e tra i primi 2 posti in tutti gli 89 paesi monitorati.

Visualizzazione dei dati per Troll non è stato ancora rilasciato.

Aggiungete a ciò che il trailer ha ottenuto oltre 10 milioni di visualizzazioni (che spesso è legato a un buon numero di spettatori su Netflix) e solide recensioni su siti come RottenTomatoes e IMDb, le dita delle mani e dei piedi sono incrociate.

Ti piacerebbe vedere un Troll 2 su Netflix? Fatecelo sapere nei commenti in basso.