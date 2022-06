Trevor uccide finalmente l’ape in Man vs Bee su Netflix?

Poche stelle brillano come Rowan Atkinson.

I suoi stili slapstick hanno reso personaggi iconici di Mr Bean e Johnny English, mentre esibizioni come Blackadder sono passate alla storia delle sitcom.

L’attore e comico inglese di 67 anni è uno dei preferiti tra molti e i fan sono stati entusiasti di accogliere la sua ultima serie su Netflix venerdì 24 giugno 2022.

Sebbene il concetto sia semplice, Rowan Atkinson ha il potere di elevare la premessa, offrendo una performance che rievoca i suoi sforzi più divertenti e iconici. Tuttavia, potresti trovarti impaziente.

Se è così, Trevor uccide l’ape in Man vs Bee?

ATTENZIONE: SPOILER PRINCIPALI

Immagine da Netflix.

Trevor uccide l’ape in Man vs Bee?

No, Trevor non uccide l’ape alla fine di Man vs Bee.

L’house sitter ha il compito di prendersi cura di una splendida villa, ma è costantemente tormentato dal ronzio di un’ape che è entrata in casa.

Inizialmente lo prende e lo lascia andare, ma non rimane esattamente premuroso a lungo quando torna nella villa. Diventa il suo nemico giurato mentre escogita modi sempre più strani per liberare l’ape dalla sua vita.

Le prove si accumulano e il focus dello spettacolo – come suggerisce il titolo – si sposta sui suoi sforzi per uccidere l’ape. Installa persino una bomba, attirando l’ape in una trappola con l’aiuto del miele.

Eppure, lo sforzo audace fallisce Trevor. L’ape sopravvive.

Come finisce Man vs Bee?

Trevor lo perde così tanto che decide che l’unico modo per assicurarsi la morte dell’ape è bruciare la villa.

Quindi, fa esattamente questo. Ecco il kicker però…

Faresti meglio a crederci; l’ape sopravvive e Trevor viene arrestato per il reato di incendio doloso. Tuttavia, riesce a liberarsi dalla prigione dopo aver dimostrato che Christian è responsabile di un caso di frode assicurativa.

Ora un uomo libero, porta in vacanza sua figlia Maddy ma scopre che l’ape lo ha seguito.

Come evidenziato da The Cinemaholic, l’ape può essere interpretata come un promemoria che l’ossessività di Trevor e la sua tendenza a fissarsi su cose piccole e inutili è la sua rovina.

Resta da vedere se lo vedremo continuare a fare la guerra contro l’insetto, poiché lo spettacolo deve ancora essere rinnovato.

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro Rowan Atkinson è tornato! E questa volta, il famoso attore e comico sta affrontando il suo più piccolo avversario per la sua più grande serie di disavventure mai viste! Man vs. Bee è ora su Netflix pic.twitter.com/HBoRObMdhL — Netflix (@netflix) 24 giugno 2022

“Le api non fanno le espressioni facciali”

Il regista di Man vs Bee, David Kerr, ha recentemente parlato di dare vita all’ape mentre chiacchierava con Variety:

“Le api non fanno espressioni facciali. Quindi non puoi avere un’ape che alza un sopracciglio o che le sue labbra si corrugano [in] un sorriso o altro. Quindi fai affidamento su cose come il modo in cui strofina la sua antenna e le pulisce o se si appoggia all’indietro sui quarti posteriori, o quanto velocemente o silenziosamente muove le ali. “

Ha aggiunto: “Sono questi dettagli fisici davvero sottili su cui fai affidamento per esprimere il tuo atteggiamento o suggerire emozioni”.

Man vs Bee è in streaming esclusivamente su Netflix.

