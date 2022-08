Tredici vite è interpretato da Colin Farrell su Netflix? (dove guardare in streaming)

Gli abbonati Netflix possono tuffarsi nel film Tredici vite sullo streamer? Continua a leggere per scoprire la verità e altro!

Tredici vite è basato su un’incredibile storia vera di come un gruppo di individui si è riunito per eseguire un impossibile tentativo di salvataggio di una squadra di football giovanile composta da 12 giocatori e il loro allenatore, che sono rimasti tutti intrappolati in una grotta allagata per 18 giorni. Le probabilità erano contro di loro, le condizioni erano brutali e le possibilità di successo erano estremamente basse. La straordinaria storia è raccontata brillantemente in questo film di due ore e 27 minuti.

Il film è diretto da Ron Howard, i cui crediti includono Assolo: A Star Story, Il Codice Da Vinci, Hillbilly Elegy e Una mente brillante. Protagonista Tredici vite è una formazione all-star composta da Viggo Mortensen, Colin Farrell, Joel Edgerton e Tom Bateman.

Il film ben realizzato ha già ottenuto il plauso della critica ottenendo un’ambita designazione Certified Fresh su Rotten Tomatoes, oltre ad essere venerato con recensioni generalmente favorevoli su Metacritic. Ma gli abbonati Netflix possono vedere questa straordinaria storia vera svolgersi sullo streamer?

Tredici vite è disponibile su Netflix?

Anche se i fan esplorano le profondità del ricco catalogo di contenuti dello streamer, non troveranno il film diretto da Ron Howard. Non importa quanto duramente cerchino, nessuno troverà Tredici vite su Netflix perché non è una delle tante opzioni pronte per lo streaming ora, e non sembra probabile che questo cambierà poiché si tratta di un film di Amazon Studios.

Ma se gli abbonati cercano film che traggono ispirazione da eventi reali accaduti, allora la centrale di streaming è il posto giusto per dare un’occhiata ad alcuni titoli affascinanti. Ci sono molti film basati su eventi della vita reale su Netflix in questo momento, incluso quello di Howard Elegia Hillbilly, Il processo del Chicago 7, tic, tic… Boom!, Mank e L’irlandese.

Dove puoi guardare Tredici vite

Tredici vite è disponibile solo su Amazon Prime a partire dal 5 agosto 2022.

Puoi dare un’occhiata al trailer qui sotto: