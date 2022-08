Trailer teaser di White Noise, aggiornamenti sul rilascio, primo sguardo e altro ancora

Un nuovo film drammatico intitolato Rumore bianco arriverà presto su Netflix e abbiamo creato una guida di tutto ciò che sappiamo finora sul film e l’abbiamo condivisa di seguito. Potresti voler aggiungere questa pagina ai segnalibri perché aggiorneremo costantemente questo spazio con nuove informazioni sul film non appena verrà rilasciato.

Rumore bianco è un film Netflix Original in uscita scritto e diretto da Noah Baumbach. È un adattamento cinematografico dell’omonimo libro del 1985 di Don DeLillo. Baumbach è noto soprattutto per aver scritto e diretto il film vincitore del Golden Globe Storia di matrimonio con Adam Driver e Scarlett Johansson e la commedia drammatica Le storie di Meyerowitz. È anche noto per aver co-scritto la sceneggiatura della commedia romantica in arrivo Barbie con Greta Gerwig.

Il film drammatico fa parte dell’accordo esclusivo di Baumbach con Netflix che ha firmato nel gennaio 2021. L’accordo afferma che Baumbach scriverà e produrrà film per lo streamer per i prossimi anni. Rumore bianco è il suo primo progetto sotto il suo contratto e non vediamo l’ora di vedere cosa scriverà e produrrà dopo.

Ecco tutto il resto che dovresti sapere Rumore bianco.

Rompicapo di White Noise

Aggiornamenti sul rilascio di White Noise

Il film drammatico sarà presentato in anteprima alla 79a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, che si terrà dal 31 agosto al 10 settembre. Tuttavia, Netflix non ha annunciato una data di uscita ufficiale per quando arriverà sulla sua piattaforma.

Netflix ha rilasciato nuovi aggiornamenti, un teaser e foto del film il 25 agosto 2022, ma ancora nessuna data di uscita. Tutto quello che sappiamo è che il film “arriverà presto” allo streamer. Ciò probabilmente significa che arriverà prima della fine del 2022, ma potrebbe invece arrivare all’inizio del 2023.

Cast di rumore bianco

Adam Driver e Greta Gerwig recitano rispettivamente nei ruoli principali del Professor Jack Gladney e Babette Gladney. Potresti conoscere Driver dai suoi ruoli in Star Wars: Episodio VII – Il risveglio della forza, Paterson, Storia di matrimonio, L’ultimo duello e Casa di Gucci. Non solo Gerwig è noto per la co-sceneggiatura e la regia Barbiema anche per i suoi ruoli recitativi nei film Greenberg, Francesca Ha e Signora America.

Ecco l’elenco del cast principale di seguito:

Adam Driver nel ruolo del Professor Jack Gladney

Greta Gerwig nel ruolo di Babette Gladney

Don Cheadle nel ruolo del professor Murray Siskind

Raffey Cassidy nel ruolo di Debbie

Sam Nivola nel ruolo di Fritz

Maggio Nivola come San

Jodie Turner-Smith

André L. Benjamin

Lars Edinger nel ruolo di Arlo Shell

Puoi controllare la pagina IMDb ufficiale del film se vuoi sapere chi fa parte del cast completo e della troupe.

Sinossi di White Noise

Ecco la logline ufficiale di Netflix:

Al tempo stesso esilarante e orribile, lirico e assurdo, ordinario e apocalittico, White Noise mette in scena i tentativi di una famiglia americana contemporanea di affrontare i conflitti mondani della vita quotidiana mentre è alle prese con i misteri universali dell’amore, della morte e della possibilità di felicità in un contesto incerto mondo.

Foto con rumore bianco

Dai la tua prima occhiata ad Adam Driver, Greta Gerwig, Don Cheadle e altro ancora nelle prime foto pubblicate di seguito!

