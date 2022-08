Trailer romantico di Killer: cosa succede quando una liceale incontra un mago?

Nell’ottobre 2022Netflix rilascerà una nuova intrigante serie anime di commedie romantiche. Assassino romantico prende ispirazione da Wataru Momoseè il manga omonimo ed è uno dei primi anime ad essere annunciato per Netflix questo autunno. Ecco cosa sappiamo finora di Netflix Assassino romantico.

Di cosa parla Romantix Killer?

Kazuya Ichikaw dirigerà la versione cinematografica di manga pluripremiato. Il manga inizialmente è apparso come a webcomic su LINE Manga Indies e altri siti prima di debuttare ufficialmente in Shonen Jump+ il 30 luglio 2019. Il manga ha fi nostri volumi e 39 capitoli in tutto, il che implica che possiamo solo vedere una stagione di adattamenti.

Lo spettacolo è di circa Anzu Hoshinouno studente di scuola superiore di tipo non eroico che ignora la moda e il romanticismo a favore di trascorrere le sue giornate giocando ai videogiochi. Quando il mago Riri emerge dal nulla, Anzu è costretto a impegnarsi nello sforzo di controllo della popolazione del Mondo Magico.

Questa commedia romantica illustra cosa succede quando gli uomini meravigliosi sostituiscono le tre cose preferite di Anzu: videogiochi, cioccolato e gatti nella sua vita. Anzu è fermamente convinta di non aver mai voluto vivere in un gioco di simulazione di relazioni. Incontra un bel ragazzo che è così popolare da far male, un compagno d’infanzia pulito e atletico e un giovane ragazzo straordinario e benestante che è ignaro del mondo che lo circonda.

Chi è il protagonista dello spettacolo?

Conosciamo solo due membri del cast di Romantic Killer: Rie Takahashi interpreterà Anzu Hoshinomentre Mikako Komatsu interpreterà il mago Riri.

I fan del popolare anime isekai riconosceranno Rie Takahashi come la voce di Megumin ed Emilia di KonoSuba in RE: Zero. Mikako Komatsu è famosa per i suoi ruoli come Rebecca Bluegarden in Eden’s Zero, Senkuu in Dr. Stone e Maki Zenin in Jujutsu Kaisen.

Quando uscirà lo spettacolo?

Possiamo confermarlo Assassino romantico sarà disponibile per lo streaming su Netflix Giovedì 27 ottobre 2022grazie alla pubblicazione del trailer. Non sappiamo quanti episodi ci sarà, ma il l’intera stagione sarà accessibile per lo streaming quando verrà presentato in anteprima.

Netflix ha avuto un grande successo con la sua ultima serie Tekken: Bloodline. Di conseguenza, i fan hanno grandi aspettative anche per Romantic Killer. E dall’aspetto del trailer, sembra che un altro anime di successo stia aspettando i fan entro la fine dell’anno.

