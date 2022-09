Trailer di The Curse of Bridge Hollow, data di uscita, cast, sinossi e altro ancora

È ufficialmente agosto e questo significa che praticamente è già la stagione di Halloween, giusto? Netflix sembra pensarla così dato che hanno appena rilasciato il primo sguardo La maledizione di Bridge Hollowuna nuova commedia spettrale per famiglie con protagonista Cose più strane l’attrice Priah Ferguson e Marlon Wayans.

La coppia interpreterà un padre e una figlia che devono lavorare insieme per salvare la loro città dopo che una maledizione ha dato vita a tutte le decorazioni di Halloween.

Jeff Wadlow, che ha già lavorato a Nickelodeon Hai paura del buio? riavviare, Calcio d’asino 2 e il film Blumhouse Obbligo o verità, dirigerà una sceneggiatura scritta da Todd Berger e Robert Rugan da una storia di John R. Morey e Berger. Wayans è anche produttore insieme a Rick Alvarez e Nathan Reimann.

Scopri esattamente quando il film sarà presentato in anteprima, di cosa si tratta e chi altro recita nel film qui sotto.

Data di uscita di The Curse of Bridge Hollow

Opportunamente, questo film a tema Halloween arriverà in ottobre un paio di settimane prima delle vacanze. Il film inizierà in streaming Venerdì 14 ottobre su Netflix, in uscita a mezzanotte PT o alle 3 am ET.

Il trailer di La maledizione di Bridge Hollow

Il cast di La maledizione di Bridge Hollow

Il cast di La maledizione di Bridge Hollow è guidato da Marlon Wayans e Cose più strane protagonista Priah Ferguson, che interpreta una coppia padre-figlia nel film.

Ecco l’intero cast:

Marlon Wayans nel ruolo di Howard

Priah Ferguson nel ruolo di Sydney

Kelly Rowland nel ruolo di Emily

Rob Riggle

John Michael Higgins

Nia Vardalos

Lauren Lapkus nel ruolo del sindaco Tammy

Holly J. Barrett nel ruolo di Jamie

Myles Vincent Perez nel ruolo di Mario

Abi Monterey nel ruolo di Ramona

Helen Slayton-Hughes

Sinossi La maledizione di Bridge Hollow

Cosa faresti se tutte le decorazioni di Halloween della tua casa e della tua città prendessero vita? Questo è ciò con cui il padre e la figlia al centro di questo film in uscita devono fare i conti quando uno spirito malizioso inizia a devastare.

Ecco il logline ufficiale:

Un padre (Marlon Wayans) e sua figlia adolescente (Priah Ferguson) sono costretti a collaborare e salvare la loro città dopo che uno spirito antico e malizioso ha fatto sì che le decorazioni di Halloween prendano vita e devastano.

C’è un trailer per La maledizione di Bridge Hollow?

No, Netflix non ha ancora rilasciato il trailer ufficiale né un teaser per il film. Probabilmente non ne avremo uno fino alla fine di settembre o all’inizio di ottobre.

Foto di La maledizione di Bridge Hollow

Aggiungere La maledizione di Bridge Hollow ai tuoi promemoria Netflix per assicurarti che il film venga aggiunto alla tua watchlist non appena uscirà.