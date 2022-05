Trailer di Spiderhead, data di uscita, cast, sinossi e altro ancora

Chris Hemsworth interpreta un brillante ed eccentrico visionario tecnologico dietro la creazione di un nuovo tipo di penitenziario che commuta le sentenze per un processo per droga che altera la mente nel film thriller psicologico in uscita Testa di ragno. Il film, di genere e oscuramente divertente, arriverà su Netflix molto presto.

Oltre a Hemsworth, i fan riconosceranno anche volti familiari come Miles Teller e Jurnee Smollett, che interpretano due degli incarcerati. Testa di ragno uscirà questo giugno e Netflix ha finalmente rilasciato il trailer ufficiale, la grafica chiave e le foto aggiuntive per il film. Di seguito mostreremo tutto ciò che devi sapere sul film.

Il film in uscita con Chris Hemsworth è diretto da Joseph Kosinski da una sceneggiatura di Rhett Reese e Paul Wernick. Chris Hemsworth produrrà anche insieme a Wernick, Reese, Eric Newman, Agnes Chu, Geneva Wasser, Tommy Harper e Jeremy Steckler.

Data di uscita di Spiderhead

Testa di ragno uscirà venerdì 17 giugno 2022. Sembra giusto che sia Hemsworth che sua moglie, Elsa Pataky, abbiano nuovi film in uscita su Netflix a giugno. Hemsworth è anche produttore esecutivo del film di Pataky Intercettoreche uscirà il 3 giugno.

Il contenuto viene lanciato su Netflix alle 00:00 PT/3:00 ET il giorno del rilascio.

Cast di Spiderhead

Chris Hemsworth è l’attrazione principale, ma Testa di ragno interpreta anche molti altri attori importanti tra cui Miles Teller, Jurnee Smollett, Mark Paguio e Tess Haubrich.

Ecco la lista completa del cast:

Chris Hemsworth nel ruolo di Steve Abnesti

Miles Teller come Jeff

Jurnee Smollett nel ruolo di Lizzy

Mark Paguio come Verlaine

Tess Haubrich nel ruolo di Heather

Be Bettencourt come Emma

Nathan Jones nel ruolo di Rogan

Charles Parnell come Knowles

Daniel Reader come Ryan

Joey Vieira nel ruolo di Miguel

Angie Milliken nel ruolo di Sarah

Sam Delich nel ruolo di Adam

Ron Smyck nel ruolo di Dave

Sinossi Testa di ragno

Il film sarà basato sul racconto The New Yorker di George Saunders chiamato Fuga da Spiderhead. Fuga da Spiderhead è una delle storie più lunghe del volume. L’intero libro è davvero un’ottima lettura e lo consiglio vivamente.

Ecco la sinossi ufficiale di Netflix:

In un penitenziario all’avanguardia gestito dal brillante visionario Steve Abnesti (Chris Hemsworth), i detenuti indossano un dispositivo applicato chirurgicamente che somministra dosaggi di farmaci che alterano la mente in cambio di sentenze commutate. Non ci sono barre, senza celle o tute arancioni. In Spiderhead, i volontari incarcerati sono liberi di essere se stessi. Fino a quando non lo sono. A volte, sono una versione migliore. Hai bisogno di alleggerire? C’è un farmaco per quello. Senza parole? C’è anche un farmaco per questo. Ma quando due soggetti, Jeff (Miles Teller) e Lizzy (Jurnee Smollett), formano una connessione, il loro percorso verso la redenzione prende una svolta più tortuosa, poiché gli esperimenti di Abnesti iniziano a spingere del tutto i limiti del libero arbitrio.

Rimorchio Testa di ragno

Il primo trailer del film è stato rilasciato e Hemsworth sembra divertirsi in questo ruolo. Sembra cavarsela bene in ruoli cupamente comici, come evidenziato dal suo film Brutti tempi all’El Royale.

Guarda tu stesso il trailer qui sotto:

foto della testa di ragno

Oltre al trailer, ecco alcune immagini del film.

Flusso Testa di ragno su Netflix il 17 giugno 2022.

