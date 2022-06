Trailer di First Kill, data di uscita, foto, cast, sinossi e altro ancora

I vampiri sono qui per rimanere su Netflix mentre un’altra serie è destinata ad approdare sulla piattaforma piena della tradizione delle creature soprannaturali succhiasangue. Questa volta, invece, invece di un dramma di prestigio dalla mente di Spuntino di mezzanotte‘ Mike Flanagan, lo streamer presenterà agli abbonati un fantasy per giovani adulti intitolato, Prima uccisione.

La serie è un dramma per adolescenti saffico dell’autrice YA VE Schwab e della regina delle urla Emma Roberts. Schwab sarà come creatore, scrittore e produttore esecutivo. La Roberts produrrà la serie con la sua migliore amica, Karah Priess, sotto la loro società di media Belletrist Productions, che si dice abbia “un occhio alla celebrazione degli amanti dei libri”.

Felicia D. Henderson (Il Punitore) prenderà le redini della serie come showrunner e sarà anche accreditato come sceneggiatore e produttore esecutivo del progetto.

Ecco cos’altro sappiamo sull’imminente originale Netflix!

Data di uscita di First Kill

Netflix ha ufficialmente confermato che la serie verrà lanciata venerdì 10 giugno 2022, quindi non siamo troppo lontani dalla data di uscita!

Il cast di First Kill

Sarah Catherine Hook (The Conjuring: il diavolo me lo ha fatto fare, NOS4A2, Impeachment: American Crime Story) nei panni di Juliette Fairmont, una timida adolescente vampira che si rifiuta di trasformarsi in un mostro. Ha il sostegno della sua famiglia, ma eredità e amore non sempre si mescolano.

Imani Lewis (Città Alta, L’equalizzatore, Ottavo grado) nei panni di Calliope “Cal” Burns, una cacciatrice di mostri senza paura, determinata e più vulnerabile di quanto non abbia mai lasciato intendere. Il suo senso del dovere è in conflitto con l’amore segreto che custodisce nel suo cuore.

I Fairmont (vampiri)

Elizabeth Mitchell nel ruolo di Margot

Will Swenson nel ruolo di Sebastian

Gracie Dzienny nel ruolo di Elinor

Dylan McNamara nel ruolo di Oliver

La famiglia Burns (cacciatori di mostri)

Aubin Wise come Talia

Jason R. Moore nel ruolo di Jack

Dominic Goodman nel ruolo di Apollo

Phillip Mullings Jr. nel ruolo di Theo

Guest star

MK xyz nei panni di Tess

Jonas Dylan Allen nel ruolo di Ben Wheeler

First Kill è basato su un libro?

Sebbene la serie non sia basata su un libro, il materiale di partenza è l’omonimo racconto di Schwab pubblicato nell’antologia YA, I vampiri non invecchiano mai: racconti con morso fresco. Il suo coinvolgimento in questo adattamento live-action dovrebbe essere una notizia gradita per i fan poiché non capita spesso che l’autore riesca ad avere un tale controllo sulla direzione e lo sviluppo di un adattamento.

Conteggio episodi First Kill

Ci saranno un totale di otto episodi nella prima stagione e sembra che ognuno durerà circa 60 minuti, a scelta.

Sinossi di First Kill

Ecco la sinossi ufficiale, per gentile concessione di Netflix:

Quando arriva il momento per la vampira adolescente Juliette (Sarah Catherine Hook) di fare la sua prima uccisione in modo da poter prendere il suo posto in una potente famiglia di vampiri, punta gli occhi su una nuova ragazza in città di nome Calliope (Imani Lewis). Ma con grande sorpresa di Juliette, Calliope è una cacciatrice di vampiri proveniente da una famiglia di celebri assassini. Entrambi scoprono che l’altro non sarà così facile da uccidere e, sfortunatamente, troppo facile innamorarsi.

Ti terremo aggiornato su di più Prima uccisione notizie non appena arrivano. Resta sintonizzato su Netflix Life!

Il trailer di First Kill

Primo sguardo alle foto di First Kill

Clip esclusiva First Kill

Alla Netflix Geeked Week 2022, Prima uccisione Le star Imani Lewis e Sarah Catherine Hook si sono sedute per discutere di una scena della serie in cui Cal e Juliette si baciano per la prima volta a una festa del liceo. Abbiamo condiviso la clip in basso!

FanSided Entertainment Team ha contribuito a questo articolo.