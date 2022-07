Trailer di Day Shift, data di uscita, cast, sinossi e altro ancora

Siamo pronti per il prossimo lotto di film originali in arrivo su Netflix. Un film, in particolare, che è sul radar di tutti è il film d’azione in uscita Turno diurno con Jamie Foxx. Abbiamo tenuto traccia di ogni nuova informazione rilasciata sul film.

Turno diurno è diretto da JJ Perry, facendo questo il suo debutto alla regia. Tyler Tice ha scritto la sceneggiatura originale prima di essere rivista da Shay Hatten. 87North Productions e Impossible Dream Entertainment hanno prodotto il film. Foxx, Datari Turner e Peter Baxter hanno firmato come produttori esecutivi.

Una volta scoperto chi altro fa parte del cast, sarai ancora più entusiasta di vedere il film. Di seguito, abbiamo condiviso tutto ciò che devi sapere Turno diurno.

Trailer del turno diurno

L’11 luglio, Netflix ha rilasciato il trailer ufficiale ricco di azione e lo abbiamo condiviso proprio qui sotto!

Durante Geeked Week, Netflix ha condiviso una divertente featurette dietro le quinte. Ecco un primo sguardo ad alcune azioni e acrobazie Turno diurno.

Data di rilascio del turno diurno

Inizialmente, avevamo previsto che il film d’azione potesse arrivare su Netflix quest’estate. Sembra che la nostra previsione fosse giusta perché Netflix lo ha annunciato Turno diurno arriverà su Netflix il 12 agosto!

Cast del turno diurno

Ecco l’elenco completo del cast principale tramite Netflix in basso:

Jamie Foxx

Dave Franco

Natascia Liu Bordizzo

Oliver Masucci

Steve Howey

CS Lee

Il 15 aprile 2021, Netflix ha annunciato nuove aggiunte al cast. Deadline ci ha fornito il resto del cast.

Megan buono

Karla Suza

Scott Adkins

Eric Lange

Sion Broadnax

Snoop Dogg

Sinossi del turno di giorno

La storia segue un padre laborioso che vuole solo fornire una buona vita a sua figlia, ma il suo lavoro di pulizia della piscina è davvero solo una copertura per il suo vero lavoro, cacciare e uccidere vampiri. Questo film è considerato un film d’azione, ma ci saranno molti elementi comici, specialmente con il protagonista principale Jamie Foxx.

Resta sintonizzato su Netflix Life per ulteriori notizie e copertura Turno diurno!

