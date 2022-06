Trailer di Beauty su Netflix, data di uscita, cast, sinossi e altro ancora

Bellezza è un film drammatico in uscita diretto da Andrew Dosunmu, scritto e co-prodotto da Lena Waithe, Michael Ellenberg e Rishi Rajani.

Il nuovo film originale Netflix segue una giovane donna di colore sull’orlo di una promettente carriera di cantante, che vive con la sua famiglia nel New Jersey degli anni ’80, che si ritrova divisa tra “una famiglia prepotente, le pressioni del settore e il suo amore per la sua ragazza”.

Non ci sono molte informazioni sul film al momento, ma abbiamo tutti gli ultimi dettagli che devi sapere di seguito.

Bellezza su Netflix data di uscita

Bellezza uscirà il 29 giugno 2022.

Bellezza nel cast di Netflix

Secondo IMDb, Gracie Marie Bradley è stata scelta per interpretare la protagonista Beauty nel film in uscita. Altri attori che si uniranno al cast includono Aleyse Shannon nei panni di Jasmine, Kyle Bary nei panni di Abel, Micheal Ward nei panni di Cain e il giovane pastore Colman di Andre Ozima. Anche il rapper americano Joey Bada$$ apparirà nel film.

Altri membri del cast includono:

Niecy Nash

Giancarlo Esposito

Sharon Pietra

Sarah Stavrou

Giacomo Urbaniak

Carla Carvalho

Latoya Edwards

Cory Stonebrook

Aaron Morton

Jim Loftus

David Blake

Alan R. Walker

Bellezza su Netflix sinossi

Netflix ha fornito una sinossi ufficiale per il film in uscita, tuttavia, non rivela molto su cosa aspettarsi dalla trama. Siamo entusiasti di vedere il primo trailer per avere un’idea migliore di cosa tratta il film.

Si legge nella sinossi:

Una giovane donna nera di talento lotta per mantenere la sua voce e la sua identità dopo che le è stato offerto un contratto discografico redditizio, scatenando una feroce battaglia tra la sua famiglia, l’etichetta e la sua amica più cara per determinare chi la guiderà mentre intraprende il viaggio per diventare una stella.

La bellezza nel trailer di Netflix

Sì, un trailer per Bellezza è stato ufficialmente rilasciato.

Bellezza uscite in esclusiva su Netflix il 29 giugno.