“Tradimento” Charlie Cox serie Netflix: cosa sappiamo finora

Netflix Studios UK rilascerà una nuova serie in 6 parti chiamata Tradimento. Il thriller di spionaggio sarà interpretato da Charlie Cox, Olga Kurylenko e Oona Chaplin di Daredevil. Ecco tutto ciò che sappiamo finora sulla prima stagione di Tradimento.

Il dramma è stato rivelato per la prima volta da Deadline il 16 dicembre 2021, che descrive la serie come The Bodyguard incontra Giovanni Le Carrè.

Netflix Studios UK Limited è la divisione interna di Netflix che produce la serie insieme a ITV Studios, Bryncoed Productions, Borderline Productions e Binocular Productions.

Entriamo ora in tutto ciò che sappiamo sulla prima stagione di Tradimento.

Chi è coinvolto con Netflix Tradimento?

Matt Carman sta guidando la serie su Netflix fungendo da creatore e sceneggiatore.

Il talentuoso sceneggiatore e produttore è stato coinvolto in numerosi progetti in passato, tra cui la regia di Steven Spielberg Ponte delle Spie dal 2015. Sul lato televisivo, ha scritto su Our Zoo della BBC pubblicato nel 2014 e Lavoro nero distribuito da Ghianda TV.

Louise Hoper è a bordo per dirigere la serie. È forse meglio conosciuta per il thriller britannico in quattro parti Carne e sangue ma ha avuto anche una mano in serie come Dentro il numero 9, Piedi freddi, e Uomo fortunato.

Hooper ha anche prestato il suo talento a Netflix Lo stregone dirigendo entrambi gli episodi 6 e 7 della stagione 2. È anche collegata a Netflix L’uomo di sabbia dirigere gli episodi 10 e 11.

Foz Allan (Rivera), Valery Ryan (Acciaio), e Tom Maguire stanno producendo con Michael Robbins come line producer.

Chi è nel cast di Netflix Tradimento?

Charlie Cox sta guidando il cast della nuova serie. È meglio conosciuto per aver interpretato Matthew Murdoch nella serie di supereroi Marvel di Netflix, Daredevil, andata in onda per tre stagioni.

Altrove, Cox è apparso in film come Re dei Ladri, La teoria del tutto, e un preferito personale, Polvere di stelle.

Olga Kurylenko sarà anche protagonista. L’attrice ucraina è apparsa di recente in Disney’s Vedova Nera ma è anche noto per i ruoli nel film di James Bond Quantum di consolazione e del 2013 Oblio dove ha recitato insieme a Tom Cruise.

Oona Chaplin è l’ultima delle tre stelle annunciate finora. È forse meglio conosciuta da La cavalcata più lunga e Game of Thrones come Talisa Stark. Chaplin apparirà presto anche nei numerosi James Cameron Avatar sequel

Di cosa parla il tradimento di Netflix?

Cox interpreterà Adam Lawrence, un agente dell’MI6 che sembra avere una vita in ordine ma ha un passato impreciso.

Kara, una spia russa, rientra nella sua vita ed è costretta a mettere tutto in pericolo. Quindi si forma una relazione triangolare tra Kara, Adam e sua moglie, Maddy, ognuno dei quali cerca di distruggersi a vicenda.

Quando entrerà in produzione Treason di Netflix?

Secondo diversi elenchi di produzione, le riprese della serie dovrebbero iniziare nel Regno Unito (si afferma che la serie girerà a Londra) a partire da gennaio 2022.

Quando sarà Treason su Netflix?

È troppo presto per dire quando Treason sarà su Netflix, ma la nostra migliore ipotesi è che non sarà trasmesso in streaming fino al 2023 al più presto.

Darai un'occhiata a Treason quando si tratta di Netflix?