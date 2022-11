Tra divieto e controversie, Kanye West viene deriso da 21 affiliati selvaggi in un video musicale

L’abitudine di entrare in polemiche ha finalmente rovinato la carriera di Kanye West. Il mondo stesso è testimone di come sia stato evitato dai suoi collaboratori e presentatori. Mentre l’ultima importante decisione è stata presa dall’Adidas dopo aver fatto osservazioni negative sugli ebrei. L’azienda di scarpe e abbigliamento ha immediatamente interrotto la loro collaborazione con il rapper quando ha detto che lo sosterranno sempre, qualunque cosa dica.

Prendendo posizione contro le sue parole, Adidas ha detto che non tollererà alcun tipo di incitamento all’odio. Pertanto, un passo sbagliato dello stilista sui social gli è costato la carriera e il declino finanziario. A seguito di questa ricaduta, Ye ha deciso di non parlare per 30 giorni e di ripulire la sua mente e i suoi pensieri. Ma sembra che qualunque cosa cerchi di fare ora le sue parole hanno macchiato la sua immagine in modo permanente. Poiché il cantante di Donda è stato recentemente deriso da 21 Savage Affiliates in un video musicale.

Kanye West è mancato di rispetto in un nuovo video di lancio di 21 Savage

L’artista emergente 21 Savage ha pubblicato un video musicale per il suo brano Robbin Season l’8 novembre. Nella prima metà del video, ha affrontato un attore che interpretava il serial killer Jeffrey Dahmer. Mentre la parte accattivante è stata quando il cantante incontra un uomo che assomiglia a Kanye West.

#21lilharold impazzisce con la sua ultima visual per “Robbin Season” #media #dreambigmediagroup #rap #hiphop #slaughtergang #trend ( @lilharold21gang ) pic.twitter.com/mIT2P8yltL — DreamBigMediaGroup (@DreamBigMediaG1) 9 novembre 2022

Il rapper di Atlanta ha spinto questo Ye-sosia uomo a terra. Mentre gli altri uomini lo hanno picchiato e portato via tutti i suoi averi. Questa cosa è stata notata perché il doppelgänger indossava gli abiti e gli occhiali caratteristici dell’ex proprietario di Yeezy.

Inoltre, il video di due minuti si è concluso con quest’uomo che giaceva privo di sensi a terra. Pertanto, il suggerimento non può essere ignorato poiché quest’uomo aveva così tanta somiglianza con il cantore di lode a Dio.

Cosa sappiamo di questo musicista?

Sebbene non ci siano molte informazioni disponibili su 21 Savage su Internet. Per quanto ne sappiamo il cantante ha fatto il suo album di debutto lo scorso anno intitolato LARRY. Attualmente, è di tendenza come uno degli artisti più in voga poiché ha firmato progetti con rapper come Drake e Travis Scott.

Pensi anche che il cantante abbia preso di mira Kanye West nel suo video musicale? Dicci la tua opinione nella sezione commenti e resta sintonizzato con noi per ulteriori aggiornamenti.

