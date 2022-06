Top Gun: il film piuttosto controverso della star di Maverick Tom Cruise è destinato a lasciare Netflix, guardalo prima che lo faccia

Tom Cruise è attualmente protagonista del suo film di maggior successo fino ad oggi. In alto: Gun Maverick ha superato la concorrenza, incassando più di 1 miliardo di dollari in tutto il mondo. Ma molto prima che avessimo il sequel di uno dei film più iconici degli anni ’80, Cruise era in un altro film d’azione.

Questo film d’azione è considerato controverso al giorno d’oggi a causa del difficile argomento della trama. Nonostante sia descritto come controverso, vale comunque la pena vedere quel film. Ma è meglio che ti sbrighi perché presto lascerà Netflix.

Scopri di quale film stiamo parlando.

Il film di successo con protagonista Tom Cruise lascerà presto Netflix

Stiamo discutendo L’ultimo samurai. L’ultimo samurai lascerà Netflix a breve, quindi i fan dovrebbero vederlo prima che sia troppo tardi.

Il film presenta Cruise come Il capitano dell’esercito americano Nathan Algrenchi era spedito in Giappone nel 1876 come consulente militare per aiutare l’imperatore a reprimere un’insurrezione di samurai in seguito al Restauro Meiji.

Dopo aver perso il suo primo incontro, Signore Moritsugu Katsumoto (Watanabe) cattura Algren e gli insegna le tradizioni dei samurai. Dopo aver cambiato idea, Algren combatte con Katsumoto per aiutarli a mantenere la loro indipendenza dall’Imperatore.

Qual è stata la controversia che ha circondato il film?

L’ultimo Samuraho raccolto recensioni positive dai revisori e ricevuto quattro nomination agli OscarCompreso Miglior attore non protagonista per Watanabe.

Tuttavia, negli anni successivi, il film ha ricevuto critiche per romanticizzare la cultura giapponese e dei samurai, ignorando i componenti essenziali della Restaurazione Meijie aderendo al cliché del salvatore bianco, in cui un eroe bianco gioca un ruolo significativo nell’emancipazione delle persone non bianche.

Quando uscirà il film da Netflix?

Senza rovinare il resto del film o entrare troppo nella narrazione, potresti vedere questo film prima che lasci ufficialmente Netflix 1 luglio. Con Tom Cruice che naviga in alto Top Gun: Maverick successo, è il momento migliore per dare un’occhiata ai suoi vecchi film.

Il film è un po’ più lungo di un film medio, con una durata di 2 ore e 34 minuti. Ma questo significa solo che potrai vedere le incredibili capacità recitative di Tom per un periodo più lungo.

Riproduci il film in streaming su Netflix prima di perdere l’occasione. Inoltre, facci sapere altri film di Tom Cruise che ami nei commenti.

