Top Gun: “Bizarre, Nutty & Wild” del regista Maverick Netflix “Super Flick” ha le sue prime recensioni in

Dopo il successo di Top Gun: Maverick, il pubblico è consapevole di cosa può aspettarsi dal regista Joseph Kosinski. Gli attori Tom Cruise, Miles Teller e altri membri del cast stanno ricevendo l’amore del pubblico. Joseph Kosinski ha recentemente lavorato per Netflix anche con un gruppo diverso di attori famosi. Vediamo di cosa si tratta.

Top Gun: regista di Maverick con un altro thriller di fantascienza su Netflix

Mentre Top Gun: Maverick ha ricevuto molto amore e apprezzamento dal pubblico, il regista Joseph Kosinski ha portato un altro interessante thriller fantascientifico, Testa di ragno. La data di uscita del film è 17 giugno 2022. Sono uscite le prime recensioni. La trama ufficiale di Spiderhead segue due detenuti che creano una connessione mentre sono alle prese con il loro passato in un penitenziario all’avanguardia gestito da un brillante visionario che sperimenta sui suoi soggetti droghe che alterano la mente.

Chris Hemsworth è il direttore del film nel film, accompagnato da Miles Teller, Jurnee Smollett, e altri. In una recensione, hanno descritto il film come “una strana miscela di fantascienza filosofica, thriller psicologico e satira distopica. Questo è un mix inebriante che sembra progettato dal regista Joseph Kosinski per perseguire lo status di classico di culto, ma resta da vedere se il film riuscirà o meno in questo obiettivo.’

Molti critici e revisori hanno commentato il cast e la chimica tra di loro. Hanno apprezzato il trio degli attori con Giuseppe.

Recensioni su Spiderhead

Chris Hemsworth, come il scienziato capo responsabile degli esperimenti, interpreta Steve Abnesti. Il pubblico ha apprezzato la sua performance.

.@AP Film Review: Chris Hemsworth è il protagonista di un eccentrico visionario nell’adattamento di George Saunders #Spiderhead, ma il film nel complesso sembra un po’ confuso su ciò che vuole dire, scrive @ldbahr nella sua recensione. https://t.co/QgGRLOTKT7 — AP Entertainment (@APentertainment) 13 giugno 2022

Inoltre, il regista, Joseph Kosinski, l’ha fatto un lavoro intelligente con il film. Il chimica fra Teller e Hemsworth è forte. Il critico ha apprezzato la presentazione complessiva.

#Spiderhead di Joseph Kosinski fa cose intelligenti con le sue premesse acute e snelle e ha un buon divertimento oscuro esplorando colpi di scena in fiore e guidati dal personaggio. Miles Teller e Chris Hemsworth offrono un ottimo lavoro. L’elegante produzione e il design dei costumi ottengono il massimo dei voti. Colonna sonora killer e colonna sonora Yacht Rock pic.twitter.com/3BE1Jzl361 — Courtney Howard (@Lulamaybelle) 11 giugno 2022

“Bizzarro, ricco di noci e selvaggio” sono le parole di un giornalista/critico cinematografico.

"Testa di ragno" era bizzarro, pazzo e selvaggio tutto in una volta. Sembrava un film che avevano scelto di fare mentre aspettavano che arrivasse un altro progetto migliore. Chris Hemsworth ha ridefinito ridicolmente l’aspetto e la stravaganza di uno scienziato pazzo. # Spiderhead #Netflix #Movies #FilmTwitter #ChrisHemsworth pic.twitter.com/zoxnecKjsR — Lo schermo di Rama | Екран Рами (@RamasScreen) 11 giugno 2022

Non solo la trama, il regista e le stelle, ma anche la colonna sonora dello yacht rock ha impressionato anche gli spettatori.

#Spiderhead è il secondo fuoricampo dell’anno di Joseph Kosinski, un thriller atmosferico e inquietante claustrofobico che è molto più divertente/strano di quanto suggerisca il marketing, guidato da un trio di performance eccezionali (Chris Hemsworth è incredibile) e una colonna sonora da yacht rock. pic.twitter.com/kXLNeYxMnE – Drew Taylor (@DrewTailored) 11 giugno 2022

Il film esamina abilmente il complessità e pericoli dell’amore, della perdita e del rimpianto. Ancora una volta, Hemsworth ha rubato l’attenzione degli spettatori, come dimostrato tramite un altro tweet.

#Spiderhead esamina abilmente le complessità e i pericoli dell’amore, della perdita e del rimpianto. Hemsworth è un vero spasso da guardare mentre le esibizioni di Jurnee e Miles forniscono una profondità emotiva ai loro personaggi che costringe il pubblico ad approfondire i segreti più oscuri delle loro anime. pic.twitter.com/slrHJzs4KI — Sharronda Williams (@payorwait) 11 giugno 2022

Ancora un altro tema decentemente interessante del Top Gun: Maverick regista ha risvegliato la curiosità nelle menti degli spettatori. Stiamo aspettando l’ultimo giorno per guardare Testa di ragno ed esplorare di più a riguardo.

Sei anche entusiasta di guardare Thor in un ruolo diverso come scienziato?

