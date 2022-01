Too Hot to Handle Tempo di rilascio della stagione 3 (dove vivi)

Preparati per una nuova stagione della serie di realtà più pazza di Netflix perché Troppo caldo da gestire la stagione 3 è ora a pochi giorni dal lancio!

Lo sappiamo da tempo Troppo caldo da gestire la stagione 3 sarebbe arrivata su Netflix grazie al rinnovo di 2 stagioni dello show, il presupposto era che la stagione 3 sarebbe caduta in primavera o in qualche momento in estate in modo simile alla sua prima o seconda stagione.

Invece, Netflix ci ha sorpreso quando ha annunciato che la terza stagione della sua serie di successo sarebbe arrivata a fine gennaio e arriverebbe per intero piuttosto che essere suddiviso in versioni settimanali. In effetti, la nuova stagione arriverà meno di sette mesi dopo l’arrivo della stagione 2 lo scorso giugno!

Troppo caldo per gestire il tempo di rilascio della stagione 3

Come precedentemente rivelato da Netflix, Troppo caldo da gestire la stagione 3 arriverà mercoledì 19 gennaio con tutti e dieci gli episodi in arrivo contemporaneamente per il divertimento dei fan. Come di consueto per Netflix, la nuova stagione arriverà in tutto il mondo allo stesso tempo, ma l’ora esatta del rilascio dipende in gran parte da dove ti trovi.

Quelli nella maggior parte degli stati degli Stati Uniti dovranno aspettare fino a tardi per prendere la nuova stagione che non arriverà fino alle prime ore del mattino tra mezzanotte e le 3 del mattino ora locale. Nel frattempo, quelli dall’altra parte dello stagno vedranno la stagione arrivare nelle ore diurne, rendendo molto più facile iniziare la loro abbuffata poco dopo l’arrivo degli episodi.

Quando esattamente puoi prendere la nuova stagione nella tua zona? Di seguito, abbiamo condiviso quando puoi guardare Troppo caldo da gestire stagione 3 in diversi paesi, regioni e fusi orari in tutto il mondo.

Hawaii: 22:00 HST di martedì 18 gennaio Alaska: 23:00 AKDT di martedì 18 gennaio Costa occidentale degli Stati Uniti: 12:00 PT di mercoledì 19 gennaio Fuso orario della montagna: 1:00 MT di mercoledì , 19 gennaio Midwest degli Stati Uniti: 2:00 C di mercoledì 19 gennaio Costa orientale degli Stati Uniti: 3:00 ET di mercoledì 19 gennaio Brasile: 5:00 BRT di mercoledì 19 gennaio Inghilterra: 8: 00:00 BST di mercoledì 19 gennaio Francia: 9:00 CEST di mercoledì 19 gennaio Germania: 9:00 CEST di mercoledì 19 gennaio Italia: 9:00 CEST di mercoledì 19 gennaio Spagna: 9:00 CEST mercoledì 19 gennaio Israele: 10:00 IDT mercoledì 19 gennaio Sud Africa: 10:00 SAST mercoledì 19 gennaio Mosca, Russia: 11:00 MSK mercoledì 19 gennaio Dubai, Emirati Arabi Uniti: 12 :00 pm GST di mercoledì 19 gennaio India: 13:30 IST di mercoledì 19 gennaio Corea del Sud: 17:00 KST di mercoledì 19 gennaio Giappone: 17:00 KST di mercoledì 19 gennaio Sydney, Australia: 19:00 AEST di mercoledì 19 gennaio

Sarai a guardare Troppo caldo da gestire stagione 3 quando arriverà su Netflix questa settimana? O aspetterai invece di guardare la stagione durante il fine settimana?