“Too Hot to Handle” Stagione 4: in arrivo su Netflix a dicembre 2022

La competizione di realtà più focosa di Netflix, Troppo caldo da gestiretorna per la sua quarta stagione a dicembre 2022!

La risposta di Netflix all’estrema popolarità di ITV L’isola dell’amore, Troppo caldo da gestire è stato uno dei reality show più popolari sul servizio di streaming da quando è arrivato per la prima volta nell’aprile 2020.

Quando è Troppo caldo da gestire stagione 4 in arrivo su Netflix?

Con l’uscita del teaser trailer, possiamo ora confermare che la quarta stagione di Troppo caldo da gestire arriverà su Mercoledì, 7 dicembre 2022.

È stato confermato che i primi cinque episodi arriveranno il 7 dicembre e i restanti cinque episodi usciranno una settimana dopo, il 14 dicembre 2022.

Di chi sono i single Troppo caldo da gestire stagione 4?

Al momento in cui scriviamo, non abbiamo nulla da segnalare sui membri del cast (o sui singoli) della stagione 4.

La ricerca dei single per partecipare al concorso avviene negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Australia, in Canada, in Sud Africa e in alcuni paesi europei.

Ora che il teaser è stato rilasciato, possiamo aspettarci che il cast venga rivelato presto.

Cos’è Troppo caldo da gestire?

Se sei nuovo Troppo caldo da gestirequindi consentiamoci di fornire qualche informazione in più sulla serie.

Troppo caldo da gestire è una serie di realtà che si svolge in una pittoresca e romantica villa nei Caraibi, dove una selezione di single “sexy e arrapati” sono portati a credere di competere in una serie di realtà separata chiamata Wild Love, condotta da Mario Lopez. Poco sanno i concorrenti, invece di una lussuria e una festa alimentata dall’alcol, verranno presentati all’assistente virtuale LANA che rivela la vera natura della competizione; per vincere il primo premio in denaro, i concorrenti devono astenersi da qualsiasi attività intima e sessuale e stringere relazioni significative. In caso contrario, verranno applicate multe, riducendo la quantità di denaro da vincere.

Ci sarà una quinta stagione di Troppo caldo da gestire?

Netflix deve ancora rinnovare Too Hot to Handle per una quinta stagione, tuttavia, considerando la popolarità della serie non saremmo sorpresi di vedere altre stagioni del reality show nel prossimo futuro.

Stai per guardare Troppo caldo da gestire stagione 4 su Netflix? Fateci sapere nei commenti qui sotto!