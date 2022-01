Too Hot to Handle Elenco delle coppie della terza stagione: chi finisce insieme?

Troppo caldo da gestire la stagione 3 è ora in streaming su Netflix e molti di noi hanno già visto la terza stagione dell’originale Netflix di successo nella sua interezza. Entro la fine della stagione, abbiamo potuto vedere chi è finito insieme e chi è rimasto amico. Mentre alcuni accoppiamenti che abbiamo visto arrivare, altri sono stati scioccanti. Quindi chi finisce insieme Troppo caldo da gestire stagione 3?

I single fortunati entrano nella serie di realtà pensando di essere in un programma di appuntamenti chiamato L’isola del piacere. Tuttavia, non appena iniziano a socializzare tra loro e a scegliere con chi vogliono entrare in contatto, l’assistente virtuale Lana lancia una chiave inglese nei piani dei concorrenti dicendo loro che sono su Troppo caldo da gestire e stabilisce alcune regole di base.

Per tutta la durata della loro permanenza al ritiro, non possono impegnarsi in alcuna intimità fisica. Se seguono le regole, potrebbero vincere un primo premio di $ 200.000. Questo è il montepremi più alto in assoluto Troppo caldo da gestire storia! Ma se si impegnano in qualsiasi forma di contatto sessuale, il denaro viene detratto dal montepremi. Naturalmente, alcuni concorrenti hanno difficoltà a combattere la tentazione e fanno perdere denaro al gruppo. Ma più avanti nella stagione, i concorrenti scoprono che può esserci un solo vincitore e c’è una svolta importante quando si tratta di finalisti!

Sei pronto per scoprire chi ha vinto Troppo caldo da gestire stagione 3 e chi è finito insieme? In caso contrario, potresti voler lasciare questo articolo perché stiamo per rivelare spoiler della stagione 3.

Importanti spoiler in vista di Troppo caldo da gestire stagione 3!

Il vincitore della terza stagione di Too Hot to Handle

Con una svolta sorprendente, Harry e Beaux sono stati nominati come la prima coppia a diventare finalista Troppo caldo da gestire storia. Ma ciò che è stato ancora più scioccante è che hanno finito per essere i vincitori Troppo caldo da gestire stagione 3!

Harry e Beaux iniziano come buoni amici ma iniziano a sviluppare sentimenti l’uno per l’altro nel corso della stagione. Sono riusciti a superare i loro problemi di impegno e hanno formato una connessione genuina mentre reggevano i loro impulsi fisici. Penso che i concorrenti abbiano preso la decisione giusta votando per Harry e Beaux come vincitori. Entrambi hanno mostrato la crescita più personale, secondo me.

Chi finisce insieme nella terza stagione di Too Hot to Handle?

In questa stagione, ci sono stati diversi incontri, sia che si trattasse di una breve sessione di trucco o di dormire insieme. Ma ci sono solo due coppie che hanno lasciato il ritiro mano nella mano.

Ecco il Troppo caldo da gestire elenco delle coppie della stagione 3 in basso:

Harry e Beaux

Agrifoglio e Nathan

Non è chiaro se Izzy e Jackson lascino il ritiro in coppia, ma sappiamo che erano molto interessati l’uno all’altro. Beh, sessualmente, almeno. Tutti gli altri hanno lasciato il ritiro single e pronti a socializzare.

È passato un po’ di tempo da quando è stata girata la terza stagione, quindi le coppie sopra elencate potrebbero non stare più insieme o forse alcuni membri del cast si sono riuniti dopo la fine dello spettacolo. Faremo sicuramente una ricerca approfondita nel cast della terza stagione per vedere dove sono ora.

Troppo caldo per Maneggiare la stagione 3 è disponibile per lo streaming in questo momento solo su Netflix.