Too Hot to Handle 4 arriverà nel 2022?

Troppo caldo da gestire la stagione 3 potrebbe essere arrivata su Netflix solo il 19 gennaio, ma è probabile che se sei finito su questa pagina hai già abbuffato rapidamente la terza stagione e sei già curioso di sapere se un’altra stagione è in lavorazione e quando detta stagione potrebbe arrivare.

Dopo l’uscita della stagione 2 nel 2021, conoscevamo un’altra stagione di Troppo caldo da gestire sarebbe presto arrivato grazie alla decisione di Netflix di rinnovare lo spettacolo per due stagioni dopo la stagione da matricola dello show nel 2020.

Ciò ha contribuito a eliminare una paura che i fan devono sempre affrontare dopo la fine di una stagione con l’unico vero mistero quando Netflix avrebbe scelto di abbandonare la terza stagione. Tuttavia, le cose sono un po’ diverse questa volta.

Too Hot to Handle è stato rinnovato?

Al momento, Netflix non ha ancora rinnovato Troppo caldo da gestire per una quarta stagione lasciando il destino dello show nel limbo al momento.

Dopo l’uscita della prima stagione, Netflix ha aspettato un lungo periodo di tempo prima di concedere un rinnovo, ma quando è arrivato il rinnovo è stato un ritiro di due stagioni. Dato che lo streamer è più trasparente sui suoi numeri di spettatori, almeno rispetto agli anni precedenti, dovremmo avere un’idea di come si comporta la stagione 3 che dovrebbe aiutare a prevedere se Netflix ordinerà una quarta stagione.

Netflix è anche migliorato per distribuire rinnovi precedenti, quindi è del tutto possibile che lo vediamo Troppo caldo da gestire rinnovato entro settimane dall’uscita della stagione 3. Non ci resta che aspettare per vedere quando questa notizia potrebbe arrivare e se gli ascolti meritano un’altra stagione, cosa che prevediamo accadrà.

Quando è la prossima stagione di Too Hot to Handle?

Sebbene Netflix abbia rilasciato più stagioni di alcuni dei suoi reality show in un anno solare, finora la potenza dello streaming ha rilasciato solo una stagione di Troppo caldo da gestire in un dato anno, il che fa sembrare improbabile che vedremo arrivare la stagione 4 nel 2022.

Ovviamente, Netflix potrebbe sempre sorprenderci poiché non abbiamo mai previsto due stagioni di spettacoli come Il cerchio e Bestie sexy in calo in un anno fino a quando Netflix non ha annunciato il suo programma. Tuttavia, dato che lo stato dello spettacolo rimane poco chiaro, sembra più probabile che Netflix continui a pubblicare nuove stagioni ogni anno, il che significa che probabilmente non vedremo il debutto della stagione 4 fino al 2023.

Troppo caldo da gestire le stagioni 1-3 sono ora in streaming su Netflix.