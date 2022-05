Tom Swift è su Netflix? (Dove guardare Tom Swift)

Tom Swift — “… E il decollo verso Saturno” — Numero immagine: TS101d_0046r — Nella foto: Tian Richards nei panni di Tom Swift — Foto: Quantrell D. Colbert/The CW — © 2022 The CW Network, LLC. Tutti i diritti riservati.

I 4 migliori K-Drama in arrivo su Netflix a giugno 2022 (Money Heist: Korea, Cafe Minamdang e altro!) di Crystal George

Spostati, Fallon Carrington! C’è un nuovo miliardario in città su The CW e si chiama Tom Swift. Lo spin-off della serie soprannaturale di successo Nancy Drew è finalmente arrivato, ed è passato molto tempo prima che la serie dell’affascinante inventore venisse presentata in anteprima.

Tom Swift è incentrato sul personaggio principale interpretato da Tian Richards mentre è alle prese con la scomparsa di suo padre e le conseguenze di una cospirazione di fantascienza. Riverdale e Katy Keene l’allume Ashleigh Murray è il co-protagonista del migliore amico di Tom, Zanzi Fullerton.

La serie è stata presa in giro per la prima volta con l’apparizione come ospite di Tom in un’apparizione come ospite in Nancy Drew stagione 2 e The CW ha dato allo spin-off un ordine per la serie. Dovremo aspettare e vedere se Tom e Nancy si incrociano di nuovo quando Nancy Drew la quarta stagione debutterà nel 2023.

Ma mentre Nancy è via, come puoi guardare la nuova serie spin-off? Volere Tom Swift trovare la sua strada su Netflix dopo essere andato in onda su The CW? Di seguito condividiamo tutto ciò che devi sapere per dare un’occhiata al nuovo spettacolo da non perdere.

Tom Swift è su Netflix?

Tom Swift debutterà martedì 31 maggio alle 9/8c su The CW dopo Superman e Lois. Lo spettacolo non è una serie originale Netflix e non andrà in onda contemporaneamente sul servizio di streaming in tutto il mondo. Poiché l’accordo di The CW finirà con Netflix, il principiante non raccoglierà i frutti del precedente aumento di Netflix.

Tom Swift arriverà su Netflix?

Purtroppo, Tom Swift non sarà disponibile per la visione su Netflix nel prossimo futuro. Considerando che la sua serie padre è attualmente disponibile per guardare HBO Max, ci aspettiamo lo stesso streaming a casa per lo spin-off.

Naturalmente, la serie sarà anche disponibile per lo streaming il giorno successivo sul sito Web e sull’app di The CW insieme al resto della formazione della rete e a un gruppo selezionato di spettacoli di ritorno al passato. Per quanto riguarda quando arriverà la prima stagione su HBO Max, cercala almeno un mese dopo il finale di stagione.

Verrai a controllare? Tom Swift su The CW?