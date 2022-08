Tom Sturridge ha rubato l’oggetto più inaspettato dai set di “The Sandman”

Come la tanto attesa serie fantasy in streaming su Netflix, L’uomo di sabbia sta creando un’atmosfera di mistero e di gioia. Il adattamento live-action del fumetto di Neil Gaiman sta creando uno spazio nel cuore dei fan. Tuttavia, durante un’intervista, tutti rivelano alcuni dei fatti più interessanti su se stessi e anche sulle loro esperienze. Tom Sturridge, Morfeo: il re dei sogni, da L’uomo di sabbia, rivela il suo atto di furto dai set della serie.

Tom Sturridge ha rubato QUESTO da The Sandman

Prendere qualcosa dai set degli spettacoli o dei film sembra un atto comune tra gli attori. Neil Patrick Harris ha anche recentemente rivelato di aver rubato anche dai set dell’iconica serie Come ho incontrato tua madre. Quindi, se ne sentiamo parlare Tom Sturridge rubare dai set di The Sandman, non ci sorprenderebbe. Tuttavia, la cosa che ha rubato è piuttosto sorprendente.

Se hai visto la serie, sapresti che ci sono tre cose che Sognare non può vivere senza, il Timone, Sabbiae il Rubino. Tom, in un’intervista, parla dello spettacolo e di cosa si tratta. Secondo la sua comprensione, la cosa che si collega tutti noi siamo che sogniamo. E questo adattamento è letteralmente basato su Dream. Potresti sentirti come il protagonista dello spettacolo, ma in realtà sta solo cercando di mostrare le storie e i sogni di migliaia di persone, il che ti farebbe sentire parte della narrazione. Questa è la bellezza di Neil Gaimansta scrivendo.

Mentre parlavano di cosa significano Dream e lo spettacolo per i membri del cast, hanno parlato di cosa vorrebbero nascondere dagli oggetti di scena del loro personaggio. Mentre Vivienne Acheampongchi gioca Lucienne nello show, ha detto che voleva tenere tutto, Tom ha sganciato una bomba qui e misteriosamente rise. “Non so se dovrei dire” disse Tom. Ma con l’incoraggiamento di Vivienne, ha rivelato di aver rubato il “sacchetto di sabbia”, che ha sorpreso Vivienne e noi. Dal momento che non è stato pensato per gli umani, speriamo che il marsupio serva bene al suo proprietario.

È al sicuro con lui, però, dato che è il signore dei sogni. Quindi, se ne avessero bisogno di nuovo per la seconda stagione, gli showrunner sanno dove trovarlo! Hai visto il re del Sogno su L’uomo di sabbia?

