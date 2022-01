Tom Riley è sposato? Lo stato relazionale della star di The Woman in the House

L’attore inglese Tom Riley, 40 anni, ha indubbiamente attirato l’attenzione di molti ammiratori dopo il suo ruolo nella serie originale dal titolo più lungo di Netflix, La donna nella casa dall’altra parte della strada dalla ragazza alla finestra.

Nella nuova serie di omicidi, con una svolta comica, Tom Riley interpreta il vedovo rubacuori e il padre single, Neil, che si muove dall’altra parte della strada temendo la pioggia, l’ex artista Anna (Kristen Bell), che sta ancora soffrendo per la morte raccapricciante di sua figlia, e ha di conseguenza cadde in un ciclo tossico di alcol, pillole e persone che guardavano dalla sua finestra.

Nonostante La donna nella casa dall’altra parte della strada dalla ragazza alla finestra è stato rilasciato su Netflix proprio questo venerdì, molti hanno già visto tutti gli otto episodi della miniserie originale e non sorprende che alcuni sui social media si stiano chiedendo quale sia lo stato della relazione di Tom Riley nella vita reale. Quindi l’attore quarantenne è single, sta uscendo insieme o è sposato? Scopri i dettagli qui sotto.

Tom Riley è single, frequentante o sposato?

Se speravi di sapere che l’attore 40enne – che è meglio conosciuto per Buio Cuore e A partire dal di Vinci Demoni – era single, poi, purtroppo, rimarrai deluso, perché sembra che l’attore di Neil sia ufficialmente fuori mercato da un po’, essendosi sposato con Cattive ragazze l’attrice Lizzy Caplan nel 2017.

Secondo Incontri celebrità, Lizzy Caplan e Tom Riley hanno iniziato la loro relazione nel 2015 e da allora stanno insieme. Attualmente non hanno figli insieme, ma sembrano invece avere un cucciolo di pelo. Prima del suo rapporto con il Macchina del tempo della vasca idromassaggio attrice, non si sa molto della sua storia di appuntamenti, l’attore sembra essere abbastanza riservato quando si tratta della sua vita personale, quindi è probabile che sia uscito con qualcuno prima che Lizzy, tuttavia, non ne abbia mai parlato.