Tom Ellis di Lucifer crea un nuovo spettacolo Netflix (e non è affatto quello che ci aspettavamo)

Tom Ellis sta facendo un grande ritorno su Netflix, ma sfortunatamente per Lucifero fan, non è il diavolo preferito da tutti. No, non ci saranno altre serie preferite dai fan in futuro, ma l’attore che ha portato il focoso diavolo tornerà presto nella tua lista di controllo.

Netflix continua a essere all’avanguardia in termini di innovazione nell’intrattenimento. Nell’aprile 2022, lo streamer ha annunciato che il gioco di carte Gattini che esplodono sarà adattato in una serie animata e un nuovo gioco per cellulare. La mossa per una serie e un gioco è la prima volta per Netflix.

Anche se Ellis non tornerà nel suo ruolo di diavolo Lucifero, la nuova serie animata ironicamente ha qualcosa a che fare con il diavolo. Gattini che esplodono sarà incentrato su Dio e il Diavolo inviati sulla Terra sotto forma di gatti domestici, favorendo il loro conflitto.

Come se il coinvolgimento dell’ex Lucifer Morningstar nella prossima serie animata, che uscirà l’anno prossimo su Netflix, non fosse abbastanza, la serie arriva dai preferiti della commedia Mike Judge (re della Collina) e Greg Daniels (L’ufficio).

Tom Ellis si unisce al cast di Exploding Kittens

Il 18 aprile, Netflix ha annunciato la prossima serie animata Gattini che esplodono insieme al suo cast vocale. Unirsi Lucifero protagonisti Tom Ellis sono Abraham Lim, Lucy Liu, Ally Maki, Mark Proksch e Sasheer Zamata. Sicuramente, anche voci più familiari si uniranno al cast.

Dai un’occhiata all’annuncio di Netflix Geeked del Gattini che esplodono cast qui sotto!

incontra il cast della nuova serie comica animata Netflix, EXPLODING KITTENS – prodotta dalle leggende della commedia Mike Judge e Greg Daniels pic.twitter.com/UA8nWNAguA — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) 18 aprile 2022

Gattini che esplodono sembra un entusiasmante passo successivo per Netflix, che si è fatto un nome nel genere dell’animazione per adulti. Mostra come BoJack Cavaliere, Grande Bocca e il suo spin-off Risorse umane, e F sta per Famiglia (tra gli altri) sono stati grandi successi per Netflix.

Non abbiamo dubbi su questo Lucifero i fan seguiranno Tom Ellis ovunque vada, specialmente se stavolta sta dando la voce a un diavolo piuttosto che interpretarne uno per perfezionarlo. Ma non sarebbe divertente se fornisse la voce di Dio Gattini che esplodono? dovremo aspettare e vedere!