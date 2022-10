TJ Miller vs Ryan Reynolds: il dibattito “medio” scopre un altro commento di Reynolds

Ryan Reynolds e il co-protagonista TJ Miller sembrano sistemare le cose. Il Piscina morta entrambi gli attori hanno trovato una buona svolta quando sono stati scelti per il film Marvel. Il successo di massa del film ha creato una buona base di fan, grazie al personaggio umoristico del Mercenario con la bocca. Miller è apparso nelle prime due puntate del franchise come il migliore amico del protagonista.

Il suo personaggio, il barista Weasel, è diventato uno dei preferiti dai fan, che non è stato oscurato dal ruolo e dalla presenza di Ryan. Nonostante i due condividano una meravigliosa chimica tra i rulli, le cose non sono così rosee tra loro nella vita reale. TJ ne ha già parlato di recente e ora ha fornito un aggiornamento sulla sua situazione con il Ragazzo libero attore.

TJ Miller farà parte del protagonista di Ryan Reynolds Deadpool 3?

Miller è riuscito a rubare la scena con il suo personaggio e la sua performance nelle prime due installazioni di Piscina morta. Ma nonostante la grande opportunità, non sembrava entusiasta di lavorare sulla terza parte. E il motivo che ha citato era il comportamento di Reynolds nei suoi confronti. Ha menzionato il problema durante il Spettacolo di Adam Carola sul fatto che Ryan sia “orribilmente cattivo” a lui un giorno durante le riprese del film. Apparentemente, Ryan Reynolds lo ha chiamato con il nome del suo personaggio Weasel e ha osservato che il ruolo di Miller si limitava ad aggiungere un’angolazione divertente al film, così il pubblico può quindi tornare al film vero e proprio.

Ma da allora, c’è stato un aggiornamento in cui Miller ha chiarito le cose “E’ stato un malinteso”. Secondo lui, il Deadpool 3 l’eroe lo ha contattato dopo l’intervista di Miller per sistemare le cose tra di loro. A quanto pare, il Ted l’attore si è avvicinato a TJ per discutere del problema che quest’ultimo aveva e i due hanno risolto il problema amichevolmente.

LEGGI ANCHE: Perché TJ Miller non riprende il suo ruolo iconico in “Deadpool” 3 di Ryan Reynolds?

Piuttosto, il comico ha incolpato i media per aver pignolo sulle cose sbagliate dall’intervista. Infatti, ha difeso le sue affermazioni dicendo: “Non pensavo di aver detto nulla di così negativo”. Nonostante la sua precedente dichiarazione “È strano che mi odi” rende difficile decodificare davvero l’intenzione dietro di esso. Finora, a TJ non è stato chiesto di riprendere il suo ruolo Piscina morta 3.

Il post TJ Miller vs Ryan Reynolds: il dibattito “medio” scopre un altro commento di Reynolds è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.