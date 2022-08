“Time to kick a*a”: il trailer della sesta stagione di “Rick and Morty” è finalmente arrivato e sembra promettente

Proprio quando pensavamo che non sarebbe stato più eccitante è esattamente quando lo è. Da Nuoto per adulti rilasciato il trailer di Rick e Morty stagione 6, i fan non potrebbero essere più entusiasti di vedere il follia raggiungendo un livello superiore. Scopriamo di più sul trailer e molto di più sul prossima stagione 6 del programma anime preferito dai fan.

L’avventura continua nella sesta stagione di Rick and Morty

Il momento più atteso è arrivato quando possiamo vedere l’anteprima del prossima avventura di Rick e Morty. Mentre siamo consapevoli del contesto controverso che questo spettacolo ha mostrato in precedenza, il duo definitivo sta andando in un altro avventura. Quali problemi causerà Morty dopo? In che modo Rick salverà il mondo dopo? Quale viaggio emozionante faranno Rick e Morty in questa prossima stagione? Ecco la finestra sul loro mondo.

Come puoi vedere nel trailer, Rick sta cercando di salvare la sua famiglia da una calamità. “Fallo duramente,” dice Rick, ma ovviamente Spazio Beth non l’ha guardato. Bene, se l’avessi visto, saresti in grado di relazionarti con ciò che Rick sta cercando e potresti aiutarlo. Il Die Hard ispirato episodio stesso sembra caotico, eccitantee un po’ orribile. Mentre Morty sta cercando di entrare in macchina, esplode. Gene chiede se può aiutare Rick con qualche problema con la macchina. Evidentemente, Rick non ha tempo per intrattenere domande così piccole come sta cercando di tirare fuori la sua famiglia dalla trappola.

Questa stagione sembra essere piena robot, battaglie intergalattiche e armi creative. Anche se Rick dice che svanirebbero da questa realtà, vero? Riusciranno a fuggire con successo? Per le risposte a tutte le domande, dovremo aspettare fino al 4 settembre quando stagione 6 debutta ufficialmente.

Cosa puoi aspettarti dalla sesta stagione?

Co-creatore Justin Roiland, come al solito, non deluderà i suoi fan. Promette loro che questa stagione sarà più divertente ed eccitante della precedente. Tuttavia, l’improvvisa scomparsa del produttore, J. Michael Mendelha influenzato la stagione 5. “Quindi, è come se fossimo finalmente tornati al ritmo di Rick e Morty, e penso che la sesta stagione sia… non pensavo particolarmente che la quinta fosse brutta, ma la sesta è fottutamente fantastica. È davvero una fottuta stagione di qualità”, dice Justin sulla prossima stagione dello show.

Ha anche detto che il spettatori di lunga data risuonerà con gli eventi che si svolgeranno ora. Quindi, in questa stagione, preparati a vedere Rick e Morty darsi da fare per portarti in un altro universo con loro. Sei entusiasta di vedere il duo definitivo intraprendere un’altra avventura? Sei pronto a vederli prendere a calci in culo?

