“Time loop, portali, porte per altri regni”: perché Zack Snyder’s Take on Zombies in Army of the Dead è la boccata d’aria più fresca per il genere

Durante il culmine della pandemia, quando stavamo tutti affrontando una carenza di contenuti, Army of the Dead è arrivato giusto in tempo per intrattenere il pubblico. Il regista di Justice League Zack Snyder stava dirigendo il film corale guidato da Dave Bautista. Sebbene commercializzato come un film di zombi, il film non seguiva la formula familiare di tanti altri film o film di zombi popolari come Walking Dead o Zombieland. Snyder era in missione per decostruire il genere, e l’ha fatto!

Army of the Dead segue un gruppo di mercenari che progettano di organizzare una rapina al casinò di Los Angeles, invasa dagli zombi.

Zack Snyder ha mandato in frantumi lo stereotipo del film di sopravvivenza sugli zombi con Army of the Dead

Snyder ha introdotto una storia di rapina nel mezzo di un’apocalisse di zombi. E ha anche aggiunto alcuni elementi di fantascienza. Il film ha generato una teoria del loop temporale. Secondo esso i personaggi erano bloccati in un ciclo temporale e stavano facendo la stessa missione ancora e ancora.

Ha ribaltato il genere di sopravvivenza e ha fatto qualcosa di completamente nuovo con esso. Ciò ha relegato il film a uno stato di rottura del genere. In precedenza aveva dichiarato di voler creare un franchise senza precedenti in cui “la decostruzione di generi diversi è effettivamente parte del percorso”.

Speculazioni sul pianeta dei morti

Netflix ha confermato un sequel per il film di successo nel 2021. Snyder ha flirtato con l’idea di un loop temporale nel prequel, quindi per il prossimo sequel, Planet of the Dead, è probabile che possa giocare con l’idea dei portali di zombi.

“Penso che i loop temporali, i portali, le porte ad altri regni, cose di quella natura, siano molto in gioco”, aveva scherzato. Se ha intenzione di introdurre diversi regni nel prossimo film, potrebbe includere anche gli alieni. Ma considerando come Zack Snyder ami sovvertire le aspettative, questi alieni potrebbero agire come i salvatori dell’umanità. Si dice che anche la serie anime, Army of the Dead: Los Vegas, arriverà entro la fine dell’anno.

Quali sono le tue teorie sul seguito?

