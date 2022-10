Till è interpretato da Danielle Deadwyler su Netflix? (dove guardare Till)

Fino è un film drammatico biografico basato sulla vera storia di Mamie ed Emmett Till. Nel 1955, il quattordicenne Emmett Till fu linciato da un gruppo di suprematisti bianchi dopo aver fischiato una donna bianca. Sua madre, Mamie, è diventata un’importante attivista per i diritti civili ed educatrice sulla scia dell’omicidio di suo figlio.

Il nuovo film del regista/sceneggiatore Chinonye Chukwu e dei co-sceneggiatori Michael Reilly e Keith Beauchamp mette Mamie in primo piano, tracciando il suo viaggio dedicato alla giustizia. Danielle Deadwyler interpreta il ruolo principale di Mamie Till e ha ricevuto recensioni entusiastiche per la sua performance dinamica e straziante.

Nel cast anche Jalyn Hall, Frankie Faison, Haley Bennett e Whoopi Goldberg. Fino è stato presentato in anteprima mondiale al New York Film Festival all’inizio di ottobre e finora ha ricevuto il plauso unanime della critica.

Till è su Netflix?

Purtroppo, Fino non è disponibile per lo streaming su Netflix. Ci sono altri film drammatici biografici disponibili sul servizio, come Di valore, Elegia Hillbilly, La sporcizia, Prima hanno ucciso mio padre, La mia migliore amica Anna Frank, Padre Stu, 8 migliae L’angelo.

Dove guardare Till

Se vuoi guardare Fino in questo momento, la tua unica opzione è vedere il film nelle sale. Fino è stato rilasciato negli Stati Uniti da United Artists Releasing on 14 ottobrementre la Universal Pictures distribuirà il film nelle sale del Regno Unito 13 gennaio 2023.

Perché Fino è distribuito da United Artists Releasing e Universal Pictures, è difficile dire dove verrà trasmesso in streaming. I film della Universal possono essere trasferiti su Peacock già 45 giorni dopo l’uscita nelle sale cinematografiche, ma i film più recenti della United Artists sono passati a Prime Video, quindi sembra Fino trasmetterà in streaming sull’uno o sull’altro, o forse su entrambi.

