Ti è piaciuto ‘Scocca di assestamento’? Incontra il cast di The Disaster Thriller del 2012

Il Dopo lo shock il lungometraggio del 2012 non è stato solo un film horror catastrofico come molti di noi pensano. Il classico secolare che ha fatto nuovamente il giro delle classifiche regala molti momenti inaspettati. Tutto ciò è stato possibile grazie alla sua brillante linea di cast e registi che hanno lavorato in perfetta collaborazione per rendere questo un enorme successo. Ma sapevi chi erano i membri del cast del film?

Sebbene il film abbia impiegato del tempo per arrivare alla trama principale, ha mantenuto viva la suspense per tutto il tempo. Dopo lo shock è conosciuto come un Eli Roth film. Con tutte le altre stelle, ritrae deliziosamente il film raccapricciante sui sopravvissuti a un terremoto e le situazioni incasinate che incontrano. Ecco gli altri attori che hanno preso la carica principale.

I membri del cast dell’horror catastrofico del 2012, Aftershock

Il Nicolas Lopez film prodotto aveva Eli Roth come scrittore e uno dei membri principali del cast. Insieme a Roth, il viaggiatore, il film aveva Andrea Osvárt come Monica, Ariel Levy come Ariel e Natasha Yarovenko come Irina. I tre precedenti hanno svolto ruoli importanti nella rappresentazione del disastro. Altri attori secondari apparentemente importanti per il film lo erano Nicolás Martinez, Lorenza Izzo nei panni di Kylie e Marcial Tagle come il pompiere.

Il film, come accennato in precedenza, era basato su un terremoto di magnitudo 8,8 che ha devastato il Cile nel 2010. Dimension Films ha distribuito il film e inizialmente ha ricevuto una valutazione NC-17. Inoltre è stato rieditato e alla fine è stato contrassegnato come un film R-rated a Hollywood. Tuttavia, le revisioni critiche non hanno seguito la linea.

LEGGI ANCHE: “Blue Bloods” è disponibile su Netflix? Dove puoi trasmettere in streaming l’ultima stagione 13 di Cop-Drama?

Rotten Tomatoes aveva un Valutazione del 36%. su Internet ottenendo semplicemente 4.8/10 di IMDb. Il film è considerato un incubo per gli spettatori e, secondo quanto riferito, ha personaggi superficiali, non è stato un grande successo dell’epoca. Tuttavia, sei libero di speculare.

Hai già visto il film? Se sì, quali sarebbero le tue recensioni sullo stesso? Raccontacelo nei commenti qui sotto.

Il post Ti è piaciuto ‘Aftershock’? Incontra il cast di The 2012 Disaster Thriller è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.