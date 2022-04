Ti amo per te con Vanessa Bayer su Netflix?

La commedia di Vanessa Bayer Lo amo per te promette di essere un affare che divide i lati e non sorprende che coloro che si abbonano a Netflix sarebbero curiosi di sapere se la serie che provoca risate è disponibile sullo streamer.

Il SNL allume stelle dentro Lo amo per te nei panni di Joanna Gold, un’aspirante conduttrice di canali di shopping che mente sul fatto che il suo cancro d’infanzia è tornato per evitare di essere licenziato dal suo lavoro. La storia è in realtà ispirata dalle esperienze personali di Bayer dopo aver avuto la leucemia infantile.

La serie a telecamera singola è stata girata a Los Angeles e sarà composta da otto voci ben realizzate. Al fianco di Bayer c’è anche un solido cast di volti familiari, tra cui Molly Shannon, Jenifer Lewis, Matt Rogers, Paul James, Matt Malloy, Punam Patel, Ayden Mayeri e Jason Schwartzman.

Quando si tratta di commedie, il gigante dello streaming non delude mai e aggiunge continuamente grandi titoli del genere rompicapo. Per vedere se Lo amo per te è nel menu per gli abbonati Netflix, assicurati di continuare a leggere assolutamente!

I Love That For You è disponibile su Netflix?

Tutti coloro che si abbonano al popolare servizio di streaming apprezzerebbero assolutamente se potessero guardare la nuova commedia con protagonista Bayer dall’inizio alla fine in quella che sarebbe sicuramente un’esperienza da ridere a crepapelle. Ma Lo amo per te non è su Netflix e non sembra che ci siano piani per cambiare presto.

Quelli là fuori delusi da questa notizia tutt’altro che stellare dovrebbero sapere che lo streamer ha alcune alternative malvagiamente divertenti pronte per lo streaming ora. Alcune di queste opzioni esilaranti includono Big Mouth, Space Force, Inside Job, e Disincantosolo per citarne alcuni.

Dove puoi trasmettere in streaming I Love That For You

Lo amo per te è disponibile esclusivamente su Showtime.

Puoi dare un’occhiata al trailer qui sotto:

starai a guardare? Lo amo per te?