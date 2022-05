Three Mile Island in arrivo su Netflix?

Mentre Chernobyl e Fukushima sono noti disastri nucleari, ce n’è uno accaduto in America di cui non molte persone sono a conoscenza, nonostante gli effetti che ha avuto sulle persone nell’area. L’incidente nucleare di Three Mile Island non è stato così catastrofico, ma quando si ha a che fare con una fusione nucleare, non c’è davvero una via di mezzo. Anche se questo evento sembra essere andato perso nella storia, i nuovi docuserie di Netflix, Crollo: Three Mile Islandsta per farlo uscire dall’ombra.

L’evento si è verificato il 28 marzo 1979 a Middletown, in Pennsylvania. L’incidente è iniziato quando il refrigerante del reagente nucleare ha iniziato a fuoriuscire da un reattore atomico. Sarebbe stato già abbastanza grave, ma gli operatori dell’impianto non sono riusciti a catturare il liquido di raffreddamento che perde e gli operai non erano preparati per la velocità con cui le cose sono andate in discesa.

Come puoi immaginare, quando una centrale nucleare va in crisi, non è solo la centrale ad essere colpita. Sono i lavoratori e chiunque si trovi entro un certo raggio dallo stabilimento.

Crollo: Three Mile Island racconta le storie di quelle persone e dei proprietari degli impianti che hanno cercato di insabbiare tutto. L’evento è ancora noto come il peggior incidente nucleare nella storia degli Stati Uniti.

Meltdown: tempo di rilascio di Three Mile Island

Tutti e quattro gli episodi della docuserie arriveranno su Netflix mercoledì 4 maggio 2022 alle 00:01 PT/3:01 ET.

La serie ti accompagna in ogni momento fino al crollo parziale e a cosa è successo dopo alle persone coinvolte. La serie limitata presenta anche Richard Parks, l’ingegnere capo e informatore che ha avuto il coraggio di parlare di ciò che stava effettivamente accadendo.

Sebbene la serie includa molti filmati dell’epoca, home video e interviste con alcune delle persone coinvolte, include anche rievocazioni drammatiche.

