“Thor: Love and Thunder” non è l’unico grande film in uscita di Chris Hemsworth, Netflix ha in programma un thriller psicologico che cambia genere

Chris Hemsworth sta sicuramente viziando i suoi fan quest’anno! Dopo il grande annuncio di Thor: Love and Thunder, l’attore reciterà in un altro film ad alto budget. È un altro film Marvel con protagonista Thor? Ottenere due film di Thor in un anno sarebbe stato un vero piacere, ma la Marvel non è così generosa. Quindi, la risposta è purtroppo no. Ma il suo prossimo progetto cinematografico è un thriller psicologico di genere.

Il suo prossimo progetto segnerà la sua seconda collaborazione con Netflix. Nel film, interpreta un brillante visionario che gestisce un penitenziario all’avanguardia. È basato sul racconto di George Saunders, Fuga da Spiderhead, pubblicato sul New Yorker.

Qual è la trama di Spiderhead?

Testa di ragno è una storia agghiacciante su come anche le buone intenzioni possono portare ad alcune oscure conseguenze. Steve Abnesti gestisce una prigione diversa da qualsiasi altra prigione. Non ha bar, celle e nemmeno uniformi per i detenuti. Ai detenuti viene data una scelta: scontare l’intera pena o partecipare a un esperimento scientifico per una pena ridotta.

Coloro che prendono parte all’esperimento scientifico vengono iniettati con droghe psichedeliche che alterano il loro stato mentale ed emotivo. I folli esperimenti di Steve a volte non portano i risultati sperati e portano al caos. Due delle cavie di Steve, Jeff e Lizzy, scoprono che qualcosa di nefasto è in atto e si alleano per salvarsi a vicenda.

C’è un trailer?

No. Lo streamer non ha ancora rilasciato alcun trailer. Riteniamo che il trailer arriverà a maggio. Di solito, Netflix rilascia il trailer un mese prima della premiere. Ma goditi le prime immagini.

Chi sono i membri del cast di Spiderhead?

Chris Hemsworth

Migliaia

Jurnee Smollett

Nathan Jones

Tess Haubrich

Carlo Parnell

Bebe Bettencourt

Daniele Bolo

Joseph Kosinski dirigerà il thriller. I suoi progetti importanti includono TRON: Legacy e il prossimo Top Gun: Maverick. Paul Wernick (Deadpool, Zombieland) e Rhett Reese hanno lavorato alla sceneggiatura. L’attore di Thor sta anche producendo l’adattamento.

Quando arriverà il film di Chris Hemsworth su Netflix?

Il rilascio di Spiderhead è a meno di due mesi di distanza. Arriverà sulla piattaforma il 17 giugno.

Sei pronto per più Chris Hemsworth quest’anno? Lo siamo anche noi!

