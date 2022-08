This Fool con Chris Estrada andrà in streaming su Netflix?

Chris Estrada è noto per la sua cabaret, ma ora sta portando i suoi talenti sul piccolo schermo nella sua nuova serie, Questo sciocco.

Il comico sta facendo il suo debutto come attore nel nuovo spettacolo, di cui ha anche co-creato, scritto e prodotto esecutivo. Insieme a lui sullo schermo ci sono gli attori Frankie Quinones nei panni di Luis, Laura Patalano nei panni di Esperanza, Michelle Ortiz nei panni di Maggie, Julia Vera nei panni di Maria e Michael Imperioli nei panni del ministro Payne.

La serie è ispirata alla vita e al materiale in piedi di Estrada. Interpreta Julio Lopez, un trentenne che vive ancora a casa, ha una relazione con la sua ragazza di nuovo accesa, di nuovo fuori dal liceo, ed evita di affrontare i propri problemi.

Il giovane lavora presso l’organizzazione no-profit Hugs Not Thugs, un’organizzazione di riabilitazione di gang. Anche se non gli piace affrontare i suoi problemi, un altro viene aggiunto al suo piatto quando suo cugino maggiore ed ex membro della banda Luis (Quinones) esce di prigione e si trasferisce con Julio e la sua famiglia. Inoltre, Luis sta prendendo parte all’organizzazione, quindi i cugini sono destinati a scontrarsi.

Questo nuovo spettacolo sarà un orologio così divertente! Gli abbonati Netflix potranno vedere la commedia in arrivo?

È questo sciocco su Netflix?

Se hai Netflix e speravi di guardare Questo sciocco, purtroppo non sarai in grado di farlo sul servizio di streaming. La nuova serie sarà presentata in anteprima venerdì 12 agosto su Hulu con tutti e 10 gli episodi. Ciascuno durerà mezz’ora.

Dal momento che Hulu sta rilasciando tutti e 10 gli episodi di Questo sciocco in una volta sola e gli episodi durano solo 30 minuti, sarà molto facile per te guardare velocemente la serie con una prova gratuita di una settimana.

Questo sciocco debutterà venerdì 12 agosto su Hulu con tutti i 10 episodi.