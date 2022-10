Theodora Birch è l’osservatore? Spiegazione del twist dell’episodio 7

*ATTENZIONE: Spoiler in vista per The Watcher*

The Watcher è l’ultimo film drammatico sul vero crimine ad affascinare gli spettatori di Netflix in quanto racconta la storia della famiglia Brannock che è afflitta da lettere minacciose inviate da un anonimo “Watcher”.

Quasi tutti nella serie sono considerati sospetti e la famiglia viene lasciata a grattarsi la testa finché la persona che meno si aspettavano, la loro investigatore privato Theodora Birch, ammette di essere la misteriosa Osservatrice.

Ma c’è di più nell’ammissione di Theodora che incontra per la prima volta l’occhio che lascia i Brannock a chiedersi se dopo tutto fosse davvero l’Osservatrice.

L’Osservatore | Rimorchio ufficiale | Netflix BridTV 11410 L’Osservatore | Rimorchio ufficiale | Netflix https://i.ytimg.com/vi/5HDkw100sXQ/hqdefault.jpg 1116784 1116784 centro 13872

Theodora ammette di essere l’Osservatore

Nel settimo e ultimo episodio di The Watcher, Theodora Birch, la più stretta alleata dei Brannocks nelle loro indagini, viene ricoverata in ospedale perché il suo cancro è peggiorato.

Sul letto di morte, Theodora apparentemente risolve il mistero una volta per tutte poiché ammette di essere l’individuo anonimo che ha inviato le lettere al 657 Boulevard.

Spiega che una volta possedeva la casa sontuosa, ma era stata costretta a vendere per pagare le cure per il cancro. Dice che sperava di spaventare Dean e Nora facendogli vendere poiché ha scoperto che il suo presunto parassita per un ex marito aveva nascosto milioni di dollari.

Theodora confessa di aver scritto le lettere inquietanti ma anche di aver creato storie elaborate, come quella dell’assassino John Graff, per aggiungere ulteriormente al passato infestato dalla casa.

L’osservatore © Netflix | Eric Liebowitz

Teodora è davvero l’Osservatrice?

No, Theodora non è davvero l’Osservatore.

Nel tentativo di confermare la storia di Theodora, Dean chiede al suo vicino Mo se l’investigatore privato avesse mai vissuto al 657 di Boulevard e lei conferma che Theodora non ha mai vissuto lì.

Al funerale di Theodora, sua figlia in lutto spiega a Dean e Nora che sua madre ha deciso di ammettere di essere l’Osservatore come atto di gentilezza.

Sapendo che il caso probabilmente non sarebbe mai stato risolto, voleva chiudere la famiglia e quindi ha confessato di essere l’Osservatore per metterli fuori dalla loro miseria.

Tuttavia, con la falsa ammissione di Theodora e la successiva morte, la pista per la vera identità dell’Osservatore si raffredda e alla fine della serie, la famiglia non è più saggia riguardo al mittente delle lettere anonime.

L’osservatore © Netflix

Il vero Osservatore è mai stato trovato?

No, l’Osservatore nella vita reale non è mai stato identificato.

Proprio come nella serie Netflix, il caso di 657 Boulevard rimane irrisolto fino ad oggi.

Per porre fine al loro calvario, la famiglia Broaddus nella vita reale, su cui si basano i Brannocks, ha venduto la casa nel 2019 per una perdita dichiarata di $ 400.000.

Marie Claire riferisce che gli attuali proprietari del 657 Boulevard non hanno ricevuto alcuna lettera dall’Osservatore da quando la famiglia Broaddus ha venduto la proprietà nel 2019.

L’osservatore © Netflix | Eric Liebowitz

The Watcher è ora disponibile per lo streaming Netflix dopo essere stato rilasciato giovedì 13 ottobre 2022.

Mostra tutto

In altre notizie, l’anime Rumors of the Chainsaw Man è stato cancellato e si è diffuso online