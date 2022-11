Theo James reciterà nel programma televisivo The Gentlemen basato sul film di Guy Ritchie

Castlevania Il doppiatore Theo James sarà il protagonista I Signoriuna serie originale Netflix in uscita ispirata al film di Guy Ritchie del 2019.

Deadline riporta che mentre la serie è basata sul titolo di Ritchie, la serie sarà un progetto autonomo, il che significa che Charlie Hunnam, Jeremy Strong, Matthew McConaughey e molte altre star del film del 2019 non dovrebbero essere presenti nel serie al suo fianco. Invece, la serie avrà aspetti unici che sicuramente susciteranno il tuo interesse.

Ecco cosa puoi aspettarti da Netflix I Signori.

Di cosa parla The Gentlemen?

Nel complesso, la trama di Netflix I Signori sarà simile al film di Guy Ritchie, afferma il media. Tuttavia, piuttosto che la serie che segue il viaggio di Michael “Mickey” Pearson (Matthew McConaughey) al vertice della catena alimentare del mercato della droga, seguirà invece il personaggio di Theo James, Eddie Halstead.

“[Eddie] ha ereditato la cospicua proprietà di suo padre solo per scoprire che si trova in cima a un impero dell’erba di proprietà del leggendario Mickey Pearson”, recita la sinossi di Deadline. “Questo soldato schietto ha quello che serve per padroneggiare le arti oscure della malavita britannica e prendere il controllo dell’intera operazione?”

La serie Netflix sarà prodotta, co-scritta e diretta da Guy Ritchie, che sta lavorando anche con Ivan Atkinson, Bill Block, Marn Davies e Peaky Blinders’ Matthew Read per dare vita alla rivisitazione.

Ad oggi, una data di uscita ufficiale per il titolo deve ancora essere confermata, poiché la produzione dovrebbe iniziare a breve. Tuttavia, non avremmo lasciato perdere Ritchie e la sua incredibile squadra per il rilascio I Signori già nel 2023. Ma, ovviamente, prendi questa previsione della data di uscita con le pinze fino a quando Netflix non annuncerà la data di uscita, il trailer e il cast completo della serie.

Mentre aspetti I Signori in anteprima su Netflix, sentiti libero di dare un’occhiata all’omonimo titolo del 2019 di Guy Ritchie ora in streaming sul sito. Inoltre, assicurati di trasmettere in streaming altri titoli con Theo James su Netflix, come Come finisce, Mentire e rubaree The Witcher: L’incubo del lupo.