‘The Wonder’ Florence Pugh Netflix Movie: tutto ciò che sappiamo finora

Netflix sta collaborando ancora una volta con Florence Pugh dopo il suo ruolo in Re fuorilegge per un nuovo dramma in costume chiamato La meraviglia. Basato sull’omonimo romanzo dell’autrice Emma Donoghue, La meraviglia racconterà la storia di un’infermiera inglese che viaggia per indagare su un’anomalia medica in quello che diventa un thriller psicologico e una storia d’amore contrapposta al male.

di Netflix La meraviglia sarà diretto dal pluripremiato regista Sebastiano Lelio chi ha tali produzioni alle spalle come Disobbedienza, Una donna fantastica e Gloria. La sceneggiatura per La meraviglia è stato sviluppato dall’autore Emma Donoghue insieme a Lelio e sceneggiatore Alice Betullache è stata nominata per un Emmy nel 2020 per il suo lavoro su Gente normale.

Il film è una coproduzione tra House Production ed Element Pictures con Ed Guiney che produce attraverso Element e Tessa Ross che produce attraverso House Productions.

Ecco tutto ciò che sappiamo su Netflix La meraviglia.

Possiamo confermarlo La meraviglia uscirà su Netflix il mercoledì 16 novembre 2022. Tuttavia, gli abbonati Netflix nel Regno Unito e in Irlanda dovranno aspettare fino a quando mercoledì 7 dicembre 2022.

di Netflix La meraviglia è un adattamento dell’omonimo romanzo di Emma Donoghue del 2016. Ecco un riassunto della trama fornito da Deadline:

Il romanzo è ambientato nelle Midlands irlandesi, 1859 e segue un’infermiera inglese, Lib Wright ( Firenze Pugh ) viene convocato in un piccolo villaggio per osservare quella che alcuni sostengono come un’anomalia medica o un miracolo: una ragazza che si dice sia sopravvissuta senza cibo per mesi. I turisti si sono accalcati nella cabina dell’undicenne e un giornalista è sceso per coprire la sensazione. The Wonder è la storia di due sconosciuti che si trasformano a vicenda, un thriller psicologico e una storia d’amore contrapposta al male.

L’autrice Donoghue ha commentato di aver inventato la storia sul suo sito web:

Mi sono imbattuto nel fenomeno Fasting Girl a metà degli anni ’90. Sono stato subito incuriosito da questi casi, che sembravano riecheggiare santi medievali affamati come atto di penitenza, e anche moderne anoressiche, ma non erano esattamente la stessa cosa. Sembrava dire molto su cosa significhi essere una ragazza – in molti paesi occidentali, dal XVI secolo fino al XX – che queste ragazze sono diventate celebrità non mangiando. Ma non ho mai trovato un caso reale che suonasse quel campanello dentro di me, dicendomi che questa era la storia che dovevo raccontare in un romanzo. Alcuni erano troppo tragici, anche per uno scrittore con i miei gusti oscuri, altri erano una commedia bassa.

Alla fine mi è venuto in mente che se fossi ancora così affascinato dalle Fasting Girls, dopo due decenni, avrei dovuto abbandonare il mio solito metodo di scrivere un romanzo storico basato su un caso reale e lasciarmi inventare una storia. L’avrei ambientato in Irlanda, ovviamente, non solo perché quella è la mia terra natale, ma perché sin dalla Grande Carestia degli anni ’40 dell’Ottocento, ci definiamo un popolo intimorito dalla fame.