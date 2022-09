The Woman King è interpretato da Viola Davis su Netflix?

Viola Davis è la regina indiscussa del cinema e il suo ultimo film, La donna reuscirà venerdì 16 settembre 2022. Il dramma storico è basato su una storia vera e dà uno sguardo a un’unità di guerriere tutta al femminile in Africa durante il 18° e 19° secolo e il generale che le addestra.

La Davis interpreta il generale Nanisca e per tutto il film la vediamo addestrare la prossima generazione degli Agolie che proteggono il regno africano del Dahomey. Deve prepararli a combattere un nemico, gli europei, che vuole distruggere loro e tutto ciò che rappresentano.

Oltre a Viola Davis, il cast comprende John Boyega, Thuso Mbedu, Lashana Lynch, Sheila Atim, Hero Fiennes Tiffin, Jimmy Odukoya e Masali Baduza. La storia è stata scritta da Dana Stevens e Maria Bello e la sceneggiatura è stata scritta da Dana Stevens. Il film è diretto da Gina Prince-Bythewood

The Woman King è su Netflix?

Purtroppo, La donna re non sarà su Netflix quando uscirà venerdì 16 settembre. Sarà nelle sale. Anche se non è necessariamente una cosa negativa. Considerando il livello di azione, sembra che questo film sia stato realizzato per essere visto su un grande schermo. Vedere Viola Davis battere un tizio europeo sarà molto più potente in un teatro.

Detto questo, ci sono alcuni film e programmi su Netflix simili a La donna re Compreso Amina, Gioiello, Regina del paesee Bestie di nessuna nazione.

Quando sarà The Woman King su Netflix?

La donna re non sarà disponibile per lo streaming da nessuna parte il giorno del rilascio. Sarà disponibile solo per la visione nei cinema, quindi prendi popcorn e caramelle e vai al tuo locale.

Dal momento che è un film Sony, quando uscirà dai cinema, alla fine andrà su Netflix perché Sony e Netflix hanno un accordo che consente a Netflix di trasmettere i loro film in streaming. Di solito ci vogliono circa sei mesi prima che i film Sony arrivino su Netflix dopo la loro prima al cinema. Ciò significa che il film dovrebbe arrivare su Netflix all’inizio del 2023.

Guarda il trailer del film d’azione storico qui:

starai a guardare? La donna re quando esce nei cinema? Fateci sapere nei commenti qui sotto!